Bedia Akartürk, bu kez canlı yayın konuğu olarak izleyicilerin karşısına çıktı. Sosyal medyada da hızla yayılan görüntülerde, usta sanatçının son hali dikkat çekti. Takvim Kaynak Tercihleri

GERGİN CİLDİ DİKKATLERDEN KAÇMADI Takvim Kaynak Tercihleri

Televizyon programındaki yayında son hali net bir şekilde ortaya çıkan Akartürk'ün, geçirdiği operasyonun ardından cildinin gerginliğini koruduğu ve bir miktar zayıfladığı gözlendi. Ekran hasretine son veren usta ismin son görüntüsü, izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle takip edildi.