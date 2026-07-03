4 yıl önce yüzünü gerdiren Bedia Akartürk’ün son hali ortaya çıktı
Yüz gerdirme ameliyatı sonrası uzun süre ekranlardan uzak kalan Bedia Akartürk, bir televizyon programında ortaya çıktı. 85 yaşındaki sanatçının son hali dikkat çekti.
Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Bedia Akartürk, yaklaşık 4 yıl önce geçirdiği yüz gerdirme operasyonunun ardından uzun süre ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti. Usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programıyla ekranlara geri döndü.
Sanat hayatı boyunca kendine has tarzı ve kadife sesiyle tanınan Akartürk, geçmiş yıllarda estetik operasyon kararıyla magazin gündemine oturmuştu. Ameliyatın ardından iyileşme ve dinlenme sürecini gözlerden uzak geçiren sanatçıdan şaşırtan hamle geçtiğimiz aylarda gelmişti.
Bedia Akartürk, bu kez canlı yayın konuğu olarak izleyicilerin karşısına çıktı. Sosyal medyada da hızla yayılan görüntülerde, usta sanatçının son hali dikkat çekti.
GERGİN CİLDİ DİKKATLERDEN KAÇMADI
Televizyon programındaki yayında son hali net bir şekilde ortaya çıkan Akartürk'ün, geçirdiği operasyonun ardından cildinin gerginliğini koruduğu ve bir miktar zayıfladığı gözlendi. Ekran hasretine son veren usta ismin son görüntüsü, izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle takip edildi.
MERAK EDİLENLER
Bedia Akartürk hangi estetik ameliyatı olmuştu?
Bedia Akartürk, yaklaşık 4 yıl önce yüz gerdirme ameliyatı geçirmiş ve operasyonun ardından uzun süre gözlerden uzak kalmıştır.
Bedia Akartürk kaç yaşında?
Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, 85 yaşındadır.
Bedia Akartürk ameliyat sonrası nerede ortaya çıktı?
Uzun süre ekranlarda görünmeyen usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında son haliyle canlı yayına çıkmıştır.