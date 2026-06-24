Entübe edilen usta sanatçı Kadir İnanır'dan yeni haber! Tedaviye henüz yanıt vermiyor
Zatürre teşhisiyle kaldırıldığı hastanede entübe edilen ve akciğerinde tümör tespit edilen Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın sağlık durumunda bir gelişme yaşanmadı. Yoğun bakımda tedavisi süren 77 yaşındaki usta sanatçının durumunun stabil olduğu ancak şu ana kadar uygulanan tedavilere olumlu bir reaksiyon göstermediği bildirildi.
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- 77 yaşındaki oyuncu Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve zatürre teşhisi konuldu.
- Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, sanatçının 22 Mayıs'ta entübe edildiğini açıkladı.
- Jülide Kural, zatürreye bağlı olarak Kadir İnanır'ın akciğerinin altında bir tümör görüldüğünü belirtti.
- Kadir İnanır'a yakın kaynaklar, sanatçının durumunun stabil olduğunu ancak tedaviye olumlu yanıt vermediğini ifade etti.
- Sanatçı Coşkun Sabah, Kadir İnanır'ı rahatsızlanmadan kısa süre önce ziyaret ettiğini sosyal medya hesabından paylaştı.
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyor.
RAHATSIZLANARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Usta sanatçının sağlık durumu, ailesi ve sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Hastaneden gelen son bilgiler ise endişeleri artırdı. 77 yaşındaki sanatçı, 14 Mayıs'ta aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından kendisine zatürre teşhisi konuldu.
Doktorlar, tedavi sürecini yakından takip etmeye başladı. Tedavinin daha kontrollü sürdürülebilmesi amacıyla Kadir İnanır'ın 22 Mayıs'ta entübe edildiği açıklandı. Bu gelişme sevenlerini derinden üzdü. Usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili gözler ailesinden gelecek açıklamalara çevrildi.
"KADİR ENTÜBE EDİLDİ"
İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, süreçle ilgili yaptığı açıklamada durumun ciddiyetine dikkat çekti. Kural, "Maalesef Kadir biraz önce entübe edildi. Zatürreye bağlı olarak akciğerinin altında bir tümör görüldü" ifadelerini kullandı. Tedavinin daha rahat sürdürülebilmesi için bu kararın alındığını belirtti.
Açıklamasında riskli bir süreç yaşandığını da vurgulayan Kural, umutlarını koruduklarını söyledi. Sevenlerinden dua isteyen Kural, güzel haberler almayı beklediklerini dile getirdi. Açıklama sonrası sanat camiasından çok sayıda destek mesajı geldi.
SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN YENİ BİLGİ
Tedavisi devam eden sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler de paylaşıldı. İnanır'a yakın kaynaklar, durumunun stabil olduğunu belirtti. Ancak şimdiye kadar tedaviye olumlu bir yanıt vermediği ifade edildi.
DOSTLARI YALNIZ BIRAKMIYOR
Öte yandan sanatçı dostları da Kadir İnanır'ı yalnız bırakmıyor. Ünlü sanatçı Coşkun Sabah, İnanır'ı rahatsızlanmadan kısa süre önce ziyaret etmişti. O anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Coşkun Sabah paylaşımında, "Türkiye'ye mal olmuş çok önemli şahsiyetlerden Kadir İnanır'ı ziyaret ettim. Çok mutlu oldu, gözlerinin içi güldü" ifadelerini kullandı. Usta oyuncuyu iyi gördüğünü de sözlerine ekledi. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.
İYİ HABERLERİN GELMESİ BEKLENİYOR
Usta oyuncunun tedavisi yoğun bakımda sürerken, ailesi ve sevenleri umutlu bekleyişini sürdürüyor. Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Kadir İnanır için iyi haberlerin gelmesi bekleniyor. Gözler, sağlık durumuna ilişkin yapılacak yeni açıklamalara çevrildi.