Entübe edilen usta sanatçı Kadir İnanır'dan yeni haber! Tedaviye henüz yanıt vermiyor

Kadir İnanır'a yakın kaynaklar, sanatçının durumunun stabil olduğunu ancak tedaviye olumlu yanıt vermediğini ifade etti.

Jülide Kural, zatürreye bağlı olarak Kadir İnanır'ın akciğerinin altında bir tümör görüldüğünü belirtti.

Kadir İnanır'ın son hali / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

RAHATSIZLANARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Usta sanatçının sağlık durumu, ailesi ve sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Hastaneden gelen son bilgiler ise endişeleri artırdı. 77 yaşındaki sanatçı, 14 Mayıs'ta aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından kendisine zatürre teşhisi konuldu.

Doktorlar, tedavi sürecini yakından takip etmeye başladı. Tedavinin daha kontrollü sürdürülebilmesi amacıyla Kadir İnanır'ın 22 Mayıs'ta entübe edildiği açıklandı. Bu gelişme sevenlerini derinden üzdü. Usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili gözler ailesinden gelecek açıklamalara çevrildi.