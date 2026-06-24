Oyuncu Levent Can’ın acı günü! Annesi Makbule Can hayatını kaybetti

Bu acı paylaşımın ardından sanat camiasından dostları, yakınları ve binlerce takipçisi ünlü oyuncuya sosyal medya üzerinden taziye ve başsağlığı mesajları yağdırdı. Annesi Makbule Can'ın cenazesinin aile üyeleri ve sevenlerinin katılımıyla Amasya'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Levent Can

LEVENT CAN KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da doğan Levent Can, oyunculuk kariyerine henüz 15 yaşındayken Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda aldığı eğitimle başladı. Ekran serüvenine ilk olarak 1989 yılında TRT 1'de yayınlanan "Kim Bunlar?" adlı programla adım atan başarılı aktör, kariyeri boyunca 50'ye yakın tiyatro oyunu, sinema filmi ve dizide rol aldı.

Özellikle "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde hayat verdiği 'Fehmi Kuzuzade' ve "Vatanım Sensin" dizisindeki 'Filipos' karakterleriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan Can; Ezel, Kavak Yelleri, Emret Komutanım, Son ve Hicran Yarası gibi Türkiye'nin dönüm noktası olan birçok projesinde de yer buldu. 2020 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası kalbine iki stent takılan ve sağlığına kavuşan ünlü oyuncu, şimdilerde bu büyük kaybın acısını yaşıyor.

Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin