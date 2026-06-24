Oyuncu Levent Can’ın acı günü! Annesi Makbule Can hayatını kaybetti
"Kurtlar Vadisi Pusu", "Ezel" ve "Vatanım Sensin" gibi unutulmaz dizilerin başarılı oyuncusu Levent Can, anne acısıyla sarsıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesi Makbule Can’ın vefat ettiğini duyuran ünlü oyuncu, cenazenin memleketleri Amasya’da bugün toprağa verileceğini açıkladı.
Hızlı Özet Göster
- Oyuncu Levent Can'ın annesi Makbule Can vefat etti.
- Makbule Can'ın cenazesi Çarşamba günü Amasya'da defnedilecek.
- Levent Can, annesinin vefatını Instagram hesabından duyurdu.
- Sanat camiası ve takipçiler, Levent Can'a sosyal medyadan taziye mesajları iletti.
- 1971 doğumlu Levent Can, Kurtlar Vadisi Pusu ve Vatanım Sensin gibi dizilerde rol aldı.
Türk televizyon ve sinema dünyasının başarılı oyuncularından Levent Can, aldığı acı haberle sarsıldı.
LEVENT CAN'IN ACI GÜNÜ
Bugüne kadar pek çok iddialı yapımda canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan ünlü isim, annesi Makbule Can'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Üzücü haberi kişisel Instagram hesabı üzerinden takipçileri ve sevenleriyle paylaşan 54 yaşındaki oyuncu, derin bir üzüntü yaşadığını ifade etti.
BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Levent Can, annesinin vefatını şu sözlerle duyurdu:
Canım annem Makbule Can hanımefendi bu gece vefat etmiş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Çarşamba günü memleketimiz Amasya'dan kalkacak ve orada defnedilecektir.
ÜNLÜ OYUNCUYA TAZİYE MESAJLARI YAĞDI
Bu acı paylaşımın ardından sanat camiasından dostları, yakınları ve binlerce takipçisi ünlü oyuncuya sosyal medya üzerinden taziye ve başsağlığı mesajları yağdırdı. Annesi Makbule Can'ın cenazesinin aile üyeleri ve sevenlerinin katılımıyla Amasya'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
LEVENT CAN KİMDİR?
1971 yılında İstanbul'da doğan Levent Can, oyunculuk kariyerine henüz 15 yaşındayken Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda aldığı eğitimle başladı. Ekran serüvenine ilk olarak 1989 yılında TRT 1'de yayınlanan "Kim Bunlar?" adlı programla adım atan başarılı aktör, kariyeri boyunca 50'ye yakın tiyatro oyunu, sinema filmi ve dizide rol aldı.
Özellikle "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde hayat verdiği 'Fehmi Kuzuzade' ve "Vatanım Sensin" dizisindeki 'Filipos' karakterleriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan Can; Ezel, Kavak Yelleri, Emret Komutanım, Son ve Hicran Yarası gibi Türkiye'nin dönüm noktası olan birçok projesinde de yer buldu. 2020 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası kalbine iki stent takılan ve sağlığına kavuşan ünlü oyuncu, şimdilerde bu büyük kaybın acısını yaşıyor.