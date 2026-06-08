Ece Erken’in dikiz aynası davasında yeni gelişme: Mahkeme kararı bozdu I Dosya iade edildi

Ece Erken'in dikiz aynasını kırdığı görüntüler / Fotoğraflar Takvim arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

DİKİZ AYNASINI KIRDI

Olay 2020 yılında yaşandı. Mahmutyazıcıoğlu'nun o dönemki eşi Benan Kocadereli ile henüz boşanmamışken, Erken ile sevgili olması ikili arasında husumete neden oldu. Erken, 17 Ocak günü sinirlenerek Benan Kocadereli'nin evine giderek aracın dikiz aynasına zarar verdi.