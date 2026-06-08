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Ece Erken’in dikiz aynası davasında yeni gelişme: Mahkeme kararı bozdu I Dosya iade edildi

Ece Erken, eşi merhum Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli’nin aracına zarar vermişti. Kocadereli’nin şikayeti sonrası adli para cezasına çarptırılan Erken, dosyayı üst mahkemeye taşıdı. Üst mahkeme ise Erken’e zararı karşılaması için süre verilmesi ve etkinlik pişmanlık durumu gözetilmemesi nedeniyle dosyayı geri iade etti. Dava yeniden görülecek

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Ece Erken’in dikiz aynası davasında yeni gelişme: Mahkeme kararı bozdu I Dosya iade edildi
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  • Ünlü sunucu Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun o dönemki eşi Benan Kocadereli'nin aracının dikiz aynasını 2020 yılında kırdı.
  • Erken hakkında 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
  • Mahkeme, Erken'i hakaret suçundan beraat ettirirken, mala zarar verme suçundan 30 bin TL adli para cezasına çarptırdı.
  • İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, dosyayı yeniden incelemek üzere geri iade etti.
  • Erken, savcılıkta kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

Ünlü sunucu Ece Erken, eşi merhum Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile sevgiliyken, Mahmutyazıcıoğlu'nun o dönemki eşi Benan Kocadereli'nin aracının aynasını kırmıştı.

Ece Erken'in dikiz aynasını kırdığı görüntüler / Fotoğraflar Takvim arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.Ece Erken'in dikiz aynasını kırdığı görüntüler / Fotoğraflar Takvim arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

DİKİZ AYNASINI KIRDI

Olay 2020 yılında yaşandı. Mahmutyazıcıoğlu'nun o dönemki eşi Benan Kocadereli ile henüz boşanmamışken, Erken ile sevgili olması ikili arasında husumete neden oldu. Erken, 17 Ocak günü sinirlenerek Benan Kocadereli'nin evine giderek aracın dikiz aynasına zarar verdi.

Ece Erken ve merhum Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken ve merhum Şafak Mahmutyazıcıoğlu

"BAK BU SAAT ŞAFAK BENDE"

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre daha sonra sosyal medya hesabından Erken, saat 04.01'de Kocadereli'ye "Bak bu saat Şafak bende! Hesabın hala açık utan! Evime baskına geldi bana çiçek geldiğini paylaştım diye" şeklinde mesaj attı. Yaşanan olayın ardından Kocadereli, Erken hakkında şikayetçi oldu.

Benan KocadereliBenan Kocadereli

İKİ FARKLI SUÇLAMA BİRDEN

Erken hakkında 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından dava açıldı. İddianamede Erken hakkında ilgili suçlardan dava açılması için yeterli delilin bulunduğu belirtildi. Mahkeme İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Erken hakaret suçundan beraat ederken, mala zarar verme suçundan 30 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Ece Erken’in dikiz aynası davasında yeni gelişme: Mahkeme kararı bozdu I Dosya iade edildi-5

DOSYAYI GERİ İADE ETTİ

Erken dosyayı üst mahkemeye taşıdı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi dosyayı kabul ederken Erken'in hakaret suçundan beraatini onadı. Mahkeme Erken'in bilirkişi tarafından hesaplanan zararı karşılaması için süre verilmesi, ödeme yapılması halinde etkin pişmanlık hükmünden Erken'in faydalanma durumunun da gözetilmesi sebebiyle dosyayı geri iade etti. Mahkeme önümüzdeki günlerde yeniden görülecek.

Ece ErkenEce Erken

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddianamede şüpheli Erken'in müşteki Kocadereli'ye henüz boşanmadığı eşinin yatakta olan fotoğraflarını gönderdiği, kendi sosyal medya hesabına gelen müştekiyi aşağılayan mesajların ekran görüntüsünü paylaştığı aktarıldı. Erken, savcılıktaki savunmasında suçlamaları reddetti.

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