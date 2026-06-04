Metroda 400 milyon dolarlık yolcu! Jennifer Lopez'den şaşırtan hareket: Metronun fiyatını tahmin edememişti
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, New York metrosuna binerek yolculara büyük bir şok yaşattı. 400 milyon dolarlık servetine rağmen ucuz seyahat için değil, sadece bir röportaj çekimi amacıyla yıllar sonra trene binen yıldızın çevresine aldırmayan rahat tavırları dikkat çekti. Ancak lüks hayatıyla bilinen Lopez'in katıldığı bir programda kendisine yöneltilen metro bilet fiyatı sorusuna yanlış cevap vermişti.
Hızlı Özet Göster
- Jennifer Lopez, New York metrosuna binerek yolcuları şaşırttı.
- Ünlü şarkıcının metro yolculuğunun amacı röportaj vermek olarak açıklandı.
- Lopez, 2017'de bir programda metro bileti fiyatı konusunda yanılmış ve utanmıştı.
- Amerikalı sanatçı, sinema ve müzik dünyasında milyonlarca dolarlık başarılara imza attı.
- Jennifer Lopez, Latin müziğinin kadın öncüsü olarak Hollywood'da tanınmaktadır.
Jennıfer Lopez, önceki gün New York metrosuna binerek yolcuları şaşırttı.
AMACI RÖPORTAJ VERMEKTİ
400 milyon dolarlık serveti olan Lopez'in amacı, ucuz bir yolculuk yapmak değildi. Yıllardır trene binmediği düşünülen şarkıcının, röportaj verme amacıyla bu yolculuğu yaptığı öğrenildi. Metroda ünlü şarkıcıyı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemezken, Lopez'in çevredekilere aldırmadan oldukça yüksek sesle sohbet ettiği ve kahkaha attığı duyuldu.
UTANDIRAN SORU
2017 yılında bir programa katılan Lopez, sunucunun "Hala metroyu biliyor musun?" sorusuna "Evet, biliyorum" diye yanıt vermişti. Konu metro fiyatına geldiğinde ise Lopez, "50 sentti, 75'e çıktı, belki de en son 1,75 dolardı?" demişti. Metro biletinin o dönemde 2,75 dolar olduğu ortaya çıktığında Lopez utanmıştı.
JENNİFER LOPEZ KİMDİR?
Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve iş insanı Jennifer Lopez, sinema kariyerine adım attıktan sonra 1997 yapımı "Selena" filmiyle büyük bir çıkış yakalamış ve milyondan fazla kazanan ilk Latin oyuncu olmuştur. 1999 yılında müzik dünyasına giren sanatçı, 2001'de albümü ve filmi aynı haftada bir numara olan ilk kişi unvanını elde etmiştir. Dünya genelinde milyonlarca albüm satışına ve milyarlarca dolarlık gişe hasılatına imza atarak Amerika'nın en etkili Latin sanatçılarından biri haline gelmiştir. Başarılarla dolu kariyeri boyunca Latin müziğinin kadın öncüsü olarak kabul edilen Lopez, sanata katkılarından dolayı Efsane Ödülü'ne layık görülmüş ve Hollywood Şöhret Yolu'nda yıldız sahibi olmuştur.