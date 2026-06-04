Metroda 400 milyon dolarlık yolcu! Jennifer Lopez'den şaşırtan hareket: Metronun fiyatını tahmin edememişti

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JENNİFER LOPEZ KİMDİR?

Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve iş insanı Jennifer Lopez, sinema kariyerine adım attıktan sonra 1997 yapımı "Selena" filmiyle büyük bir çıkış yakalamış ve milyondan fazla kazanan ilk Latin oyuncu olmuştur. 1999 yılında müzik dünyasına giren sanatçı, 2001'de albümü ve filmi aynı haftada bir numara olan ilk kişi unvanını elde etmiştir. Dünya genelinde milyonlarca albüm satışına ve milyarlarca dolarlık gişe hasılatına imza atarak Amerika'nın en etkili Latin sanatçılarından biri haline gelmiştir. Başarılarla dolu kariyeri boyunca Latin müziğinin kadın öncüsü olarak kabul edilen Lopez, sanata katkılarından dolayı Efsane Ödülü'ne layık görülmüş ve Hollywood Şöhret Yolu'nda yıldız sahibi olmuştur.