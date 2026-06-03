Ünlü komedyen Hasan Can Kaya yurt dışında dünyaevine giriyor: Yarın New York'ta imza atacaklar
"Konuşanlar" programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, bir süredir birlikte olduğu reklamcı Duygu Karabaş ile evlilik yolunda son adımı atıyor. Geçtiğimiz nisan ayında nişanlanan çiftin, yarın Amerika'da sade bir törenle evleneceği öğrenildi. Nikahın New York'taki Türkevi'nde kıyılacağı ifade edildi.
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- Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, nişanlısı Duygu Karabaş ile New York'taki Türkevi'nde nikah defterine imza atacak.
- Çift, geçtiğimiz nisan ayında nişanlanmış ve Amerika'da sade bir nikah töreni yapmaya karar vermiştir.
- Hasan Can Kaya, sevgilisi Duygu Karabaş'ın özel hayatını korumak istediğini ve ünlü biri olmadığını söylemiştir.
- Duygu Karabaş, iletişim ve pazarlama sektöründe çalışan ve dijital sanat yapan bir isimdir.
- Çift, kalabalık bir düğün yerine aile ve yakın çevrelerinin katılacağı mütevazı bir törenle evlenecek.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü komedyen Hasan Can Kaya, nişanlısı Duygu Karabaş ile dünyaevine giriyor.
AMERİKA'DA NİKAH MASASINA OTURACAKLAR
Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz nisan ayında nişanlanan çift, yarın Amerika'da nikah masasına oturacak. Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş'ın New York'taki Türkevi'nde yarın nikah defterine imza atacağı öğrenildi.
"SADE BİR ŞEKİLDE EVLENMEK İSTİYORUZ"
Bir süre önce dil eğitimi almak için Amerika'ya giden Hasan Can Kaya, katıldığı bir programda evlilik teklifini de burada yaptığını açıklamıştı. Ünlü komedyen, düğün yerine sade bir nikah töreni istediklerini belirterek, "Düğün yapmayacağız, sade bir şekilde evlenmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
"HER ŞEY YOLUNDA AMA KENDİSİ ÜNLÜ BİRİ DEĞİL"
Sevgilisi Duygu Karabaş hakkında konuşan Kaya, ilişkisini göz önünde yaşamamayı tercih ettiğini söylemiş ve şu sözleri kullanmıştı:
Her şey yolunda ama kendisi ünlü biri değil. Dolayısıyla çok düzgün bir hayatı var. Onun huzurunu bozmak istemiyorum. O yüzden biraz korumacı davranıyorum.
SOSYAL MEDYADAN MUTLULUK MESAJLARI
İletişim ve pazarlama sektöründe kariyer yapan Duygu Karabaş, aynı zamanda dijital sanat çalışmalarıyla da tanınıyor. Çiftin, kalabalık bir düğün yerine aile ve yakın çevrelerinin katılacağı sade bir törenle hayatlarını birleştireceği öğrenildi. Hasan Can Kaya'nın hayranları ise sosyal medyada çifte şimdiden mutluluk dileklerini iletmeye başladı.