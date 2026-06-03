Ünlü komedyen Hasan Can Kaya yurt dışında dünyaevine giriyor: Yarın New York'ta imza atacaklar

Duygu Karabaş

"HER ŞEY YOLUNDA AMA KENDİSİ ÜNLÜ BİRİ DEĞİL"

Sevgilisi Duygu Karabaş hakkında konuşan Kaya, ilişkisini göz önünde yaşamamayı tercih ettiğini söylemiş ve şu sözleri kullanmıştı: