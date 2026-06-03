Hande Erçel'in yeni tarzı gündem oldu! Takipçilerinden tam puan aldı: "Stilistini değiştirmen işe yaramış"
Başarılı oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni karelerle adından söz ettirdi. Son dönemde tarzındaki değişimle dikkat çeken ünlü oyuncu, paylaşımıyla kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Cannes Film Festivali'ndeki başarısıyla uluslararası alanda da konuşulan Erçel, hayranlarından tam not aldı.
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- {"items":["Hande Erçel, Cannes Film Festivali'nde uluslararası medya tarafından en çok konuşulan isim olarak 9. sıraya yükseldi.","Ünlü oyuncu, Hollywood'un ünlü stilisti Danielle Goldberg ile çalışmaya başlayarak moda dünyasındaki yükselişini sürdürdü.","Instagram'da 31,7 milyon takipçisiyle sosyal medyayı aktif kullanan Erçel, son paylaşımlarıyla büyük ilgi gördü.","Erçel, "Güneşin Kızları", "Sen Çal Kapımı" ve "Aşk ve Gözyaşı" gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.","Takipçileri, oyuncunun yeni tarzı ve değişen imajı için övgü dolu yorumlar yaptı."]}
Yer aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni paylaşımıyla takipçilerinin ilgisini üzerine çekti.
YENİ TARZI VE DEĞİŞEN İMAJI DİKKAT ÇEKTİ
Instagram'da 31,7 milyon takipçisi bulunan ve sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Erçel'in paylaştığı kareler kısa sürede büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun yeni tarzı ve değişen imajı, hayranlarından tam not aldı.
"TÜM GÜZELLİKLERİN EN GÜZELİ"
Ünlü oyuncunun Instagram paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Takipçileri, Erçel'in yeni kareleri için "Deniz kızı", "Sen tüm güzelliklerin en güzelisin", "Stilistini değiştirmen işe yaramış zarif görünüyorsun Hande" ve "Hanımefendi şıklığı için en güzel örnek" gibi yorumlar yaptı.
YURT DIŞINDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYOR
Son yıllarda yalnızca oyunculuğuyla değil, moda dünyasındaki yükselişiyle de dikkat çeken Hande Erçel, kariyerinde adeta altın çağını yaşıyor. "Güneşin Kızları", "Sen Çal Kapımı" ve "Aşk ve Gözyaşı" gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, uluslararası etkinliklerde de Türkiye'yi temsil etmeyi sürdürüyor.
ÜNLÜ STİLİST DANİELLE GOLDBERG İLE ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Erçel, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen 79. Cannes Film Festivali'nde üst üste üçüncü kez kırmızı halıya çıkarak dünya basınının ilgi odağı olmuştu. Global marka elçisi olduğu mücevher markasını temsilen festivale katılan oyuncu, Hollywood'un ünlü stilisti Danielle Goldberg ile çalışmaya başlamış ve tercih ettiği metalik altın tonlarındaki elbisesiyle moda otoritelerinden olumlu yorumlar almıştı.
İLK 10'A GİREN TEK TÜRK
Festival boyunca birçok Türk ünlü kırmızı halıda boy gösterse de, uluslararası medya analiz şirketleri Onclusive ve Lefty'nin raporlarına göre en büyük etkiyi yaratan isim Hande Erçel oldu. Dünya genelindeki "En Çok Konuşulanlar" listesinde 9. sıraya yükselen oyuncu, ilk 10'a giren tek Türk yıldız olarak dikkat çekti.
YENİ PAYLAŞIMINA ÖVGÜ YAĞMURU
Cannes'taki başarısının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam eden Erçel'in son kareleri, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, hayranları yeni imajına övgü dolu yorumlar yaptı.