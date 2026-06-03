Hande Erçel'in yeni tarzı gündem oldu! Takipçilerinden tam puan aldı: "Stilistini değiştirmen işe yaramış"

{"items":["Hande Erçel, Cannes Film Festivali'nde uluslararası medya tarafından en çok konuşulan isim olarak 9. sıraya yükseldi.","Ünlü oyuncu, Hollywood'un ünlü stilisti Danielle Goldberg ile çalışmaya başlayarak moda dünyasındaki yükselişini sürdürdü.","Instagram'da 31,7 milyon takipçisiyle sosyal medyayı aktif kullanan Erçel, son paylaşımlarıyla büyük ilgi gördü.","Erçel, "Güneşin Kızları", "Sen Çal Kapımı" ve "Aşk ve Gözyaşı" gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.","Takipçileri, oyuncunun yeni tarzı ve değişen imajı için övgü dolu yorumlar yaptı."]}