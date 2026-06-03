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Ünlü iş insanı Şeyhmus Tatlıcı'ya 10 yıla kadar hapis talebi! Kan sonuçları her şeyi ortaya çıkardı: Malikane partileri deşifre oldu

Ünlü iş insanı Şeyhmus Tatlıcı, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Kanında uyuşturucu madde çıkan ve ev partilerinde uyuşturucu madde kullandıran Tatlıcı hakkında ‘Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak’ suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

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Ünlü iş insanı Şeyhmus Tatlıcı'ya 10 yıla kadar hapis talebi! Kan sonuçları her şeyi ortaya çıkardı: Malikane partileri deşifre oldu
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  • İşadamı Şeyhmus Tatlıcı, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 6 Şubat 2026'da tutuklandı.
  • Adli Tıp Kurumu raporunda, Tatlıcı'nın kan, idrar ve saç örneklerinde Tramadol, THC ve Metamfetamin tespit edildi.
  • Savcılık, Tatlıcı'nın 'uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırdığı' iddiasıyla cezalandırılmasını talep etti.
  • L.E. isimli tanık, Tatlıcı'nın evinde sıklıkla uyuşturucu kullanılan partiler düzenlediğini söyledi.
  • Tatlıcı daha önce 'cinsel saldırı' ve 'hakaret' suçlamalarıyla da yargılanmıştı.

İşadamı Şeyhmus Tatlıcı, İstanbul'da yürütülen ve ünlüler ağırlıklı olan uyuşturucu soruşturması çerçevesinde 6 Şubat 2026 tarihinde gözaltına alınmış ve ardından çıkarıldığı İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tatlıcı, o tarihten bu yana tutuklu bulunuyor.

Şeyhmus Tatlıcı / Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim arşivden alınmıştır.

KANINDA UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

İddianamede yer alan bilgilere göre; Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Tatlıcı'nın kan, idrar ve saç örneklerinde yapılan incelemeler sonucunda; Tramadol, THC (esrar etken maddesi) ve Metamfetamin tespit edildiği belirtildi.

Baba Şeyhmus Tatlıcı ve oğlu Şeyhmus Tatlıcı

'UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMA' SUÇLAMASI

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre savcılık, şüpheli Şeyhmus Tatlıcı'nın 'uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak için yer sağladığı' yönünde yeterli şüpheye ulaşıldığını belirterek, söz konusu suçlamanın Türk Ceza Kanunu'nun 190/1, 53/1 ve 63/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmasını talep etti.

"UYUŞTURUCU KULLANILAN PARTİLER DÜZENLER"

Dosyaya giren ifadeler arasında, soruşturma kapsamında ifadesi alınan L.E. isimli bir şahsın beyanları da dikkat çekti. L.E., savcılığa verdiği ifadede, "Şeyhmus Tatlıcı isimli kişiyi tanırım. Bu kişi evinde sıklıkla uyuşturucu kullanılan partiler düzenler. Ben bu şahsın partisine katılmadım, bu tarz etkinlikler düzenlediğini duydum" şeklinde iddialarda bulundu.

Ünlü iş insanı Şeyhmus Tatlıcı'ya 10 yıla kadar hapis talebi! Kan sonuçları her şeyi ortaya çıkardı: Malikane partileri deşifre oldu-4

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Tatlıcı ise ifadesinde suçlamaları reddederek; "Uyuşturucu madde kullanmadığını, kullandırtmadığını ve kimsenin uyuşturucu madde kullanması için yer temin etmediğini" savundu.

Şeyhmus Tatlıcı ve Melisa Tatlıcı

'CİNSEL SALDIRI' VE 'HAKARET' SUÇLAMALARIYLA YARGILANDI

Şeyhmus Tatlıcı, daha önce de özellikle eski eşi Melisa Tatlıcı'ya yönelik 'cinsel saldırı' ve 'hakaret' suçlamalarıyla yargılandığı davalarla kamuoyunun gündemine gelmişti. Şubat ayındaki uyuşturucu operasyonuyla tekrar dikkatleri üzerine çeken Tatlıcı'nın, önümüzdeki günlerde mahkeme karşısına çıkarılması bekleniyor.

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