Ünlü iş insanı Şeyhmus Tatlıcı'ya 10 yıla kadar hapis talebi! Kan sonuçları her şeyi ortaya çıkardı: Malikane partileri deşifre oldu
Ünlü iş insanı Şeyhmus Tatlıcı, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Kanında uyuşturucu madde çıkan ve ev partilerinde uyuşturucu madde kullandıran Tatlıcı hakkında ‘Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak’ suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
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- İşadamı Şeyhmus Tatlıcı, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 6 Şubat 2026'da tutuklandı.
- Adli Tıp Kurumu raporunda, Tatlıcı'nın kan, idrar ve saç örneklerinde Tramadol, THC ve Metamfetamin tespit edildi.
- Savcılık, Tatlıcı'nın 'uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırdığı' iddiasıyla cezalandırılmasını talep etti.
- L.E. isimli tanık, Tatlıcı'nın evinde sıklıkla uyuşturucu kullanılan partiler düzenlediğini söyledi.
- Tatlıcı daha önce 'cinsel saldırı' ve 'hakaret' suçlamalarıyla da yargılanmıştı.
İşadamı Şeyhmus Tatlıcı, İstanbul'da yürütülen ve ünlüler ağırlıklı olan uyuşturucu soruşturması çerçevesinde 6 Şubat 2026 tarihinde gözaltına alınmış ve ardından çıkarıldığı İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tatlıcı, o tarihten bu yana tutuklu bulunuyor.
KANINDA UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI
İddianamede yer alan bilgilere göre; Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Tatlıcı'nın kan, idrar ve saç örneklerinde yapılan incelemeler sonucunda; Tramadol, THC (esrar etken maddesi) ve Metamfetamin tespit edildiği belirtildi.
'UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMA' SUÇLAMASI
Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre savcılık, şüpheli Şeyhmus Tatlıcı'nın 'uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak için yer sağladığı' yönünde yeterli şüpheye ulaşıldığını belirterek, söz konusu suçlamanın Türk Ceza Kanunu'nun 190/1, 53/1 ve 63/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmasını talep etti.
"UYUŞTURUCU KULLANILAN PARTİLER DÜZENLER"
Dosyaya giren ifadeler arasında, soruşturma kapsamında ifadesi alınan L.E. isimli bir şahsın beyanları da dikkat çekti. L.E., savcılığa verdiği ifadede, "Şeyhmus Tatlıcı isimli kişiyi tanırım. Bu kişi evinde sıklıkla uyuşturucu kullanılan partiler düzenler. Ben bu şahsın partisine katılmadım, bu tarz etkinlikler düzenlediğini duydum" şeklinde iddialarda bulundu.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Tatlıcı ise ifadesinde suçlamaları reddederek; "Uyuşturucu madde kullanmadığını, kullandırtmadığını ve kimsenin uyuşturucu madde kullanması için yer temin etmediğini" savundu.
'CİNSEL SALDIRI' VE 'HAKARET' SUÇLAMALARIYLA YARGILANDI
Şeyhmus Tatlıcı, daha önce de özellikle eski eşi Melisa Tatlıcı'ya yönelik 'cinsel saldırı' ve 'hakaret' suçlamalarıyla yargılandığı davalarla kamuoyunun gündemine gelmişti. Şubat ayındaki uyuşturucu operasyonuyla tekrar dikkatleri üzerine çeken Tatlıcı'nın, önümüzdeki günlerde mahkeme karşısına çıkarılması bekleniyor.