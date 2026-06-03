Ünlü iş insanı Şeyhmus Tatlıcı'ya 10 yıla kadar hapis talebi! Kan sonuçları her şeyi ortaya çıkardı: Malikane partileri deşifre oldu

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İşadamı Şeyhmus Tatlıcı, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 6 Şubat 2026'da tutuklandı.

Adli Tıp Kurumu raporunda, Tatlıcı'nın kan, idrar ve saç örneklerinde Tramadol, THC ve Metamfetamin tespit edildi.

Savcılık, Tatlıcı'nın 'uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırdığı' iddiasıyla cezalandırılmasını talep etti.

L.E. isimli tanık, Tatlıcı'nın evinde sıklıkla uyuşturucu kullanılan partiler düzenlediğini söyledi.

Tatlıcı daha önce 'cinsel saldırı' ve 'hakaret' suçlamalarıyla da yargılanmıştı.

İşadamı Şeyhmus Tatlıcı, İstanbul'da yürütülen ve ünlüler ağırlıklı olan uyuşturucu soruşturması çerçevesinde 6 Şubat 2026 tarihinde gözaltına alınmış ve ardından çıkarıldığı İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tatlıcı, o tarihten bu yana tutuklu bulunuyor.

Şeyhmus Tatlıcı / Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim arşivden alınmıştır. KANINDA UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI İddianamede yer alan bilgilere göre; Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Tatlıcı'nın kan, idrar ve saç örneklerinde yapılan incelemeler sonucunda; Tramadol, THC (esrar etken maddesi) ve Metamfetamin tespit edildiği belirtildi.