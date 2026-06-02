Nesrin Cavadzade'den romantik paylaşım: Seda Sayan'ın "Zamanımı alma beni al" sözleri dikkat çekti
Geçtiğimiz ay Bodrum'da Kadir Taner Uçar ile sessiz sedasız nikah masasına oturan Nesrin Cavadzade, evlilik mutluluğunu yaşamaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun eşiyle paylaştığı son kare ve paylaşımına eklediği Seda Sayan sözleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Cavadzade paylaşımına "Zamanımı alma beni al" notunu düştü.
- Nesrin Cavadzade, Bodrum'da iş insanı Kadir Taner Uçar ile evlendi.
- Çift, nikahlarını aile ve yakınlarının katıldığı özel bir törenle gerçekleştirdi.
- Cavadzade, sosyal medyada nikah ve evlilik sonrası romantik paylaşımlar yaptı.
- İkilinin tanışma hikayesinin Etiler'deki bir spor salonunda başladığı iddia edildi.
- 43 yaşındaki Cavadzade ile 36 yaşındaki Uçar arasındaki yaş farkı dikkat çekti.
Geçtiğimiz ay Bodrum'da düzenlenen sade bir törenle iş insanı Kadir Taner Uçar ile evlenen Nesrin Cavadzade, evlilik sonrası paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
NİKAH CÜZDANIYLA ROMANTİK POZ
Magazin dünyasından uzak durmayı tercih eden çift, nikahlarını aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı basına kapalı bir törenle gerçekleştirmişti. Evlilik haberini ise ilk kez sosyal medya hesabından duyuran Cavadzade, nikah cüzdanıyla verdiği pozu beyaz kalp emojisiyle paylaşmıştı.
TAKİPÇİLERİYLE MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI
Ünlü oyuncu nikah sonrasında yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmiş, önce nikah alanındaki boş sandalyelerin fotoğrafını yayınlamış, ardından eşiyle sırtı dönük çekilen bir kare paylaşmıştı. Ayrıca poodle cinsi köpeği Dolce'yi nikaha hazırladığı anları da takipçileriyle paylaşarak mutluluğunu gözler önüne sermişti.
"ZAMANIMI ALMA BENİ AL"
Cavadzade'den bu kez yeni bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, eşi Kadir Taner Uçar ile birlikte çekilen romantik bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşımına Seda Sayan'ın "Zamanımı alma beni al" sözlerini ekleyen oyuncu, takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
ÇİFTİN SPOR SALONUNDA BAŞLAYAN HİKAYESİ
Öte yandan sürpriz evliliğin ardından çiftin hikayesi de merak konusu olmuştu. İddialara göre Nesrin Cavadzade ile Kadir Taner Uçar yaklaşık bir yıl önce Etiler'deki bir spor salonunda tanıştı. Çiftin nikahının, Uçar'ın doğum gününde kıyıldığı da öne sürüldü.
DİKKAT ÇEKEN YAŞ FARKI
43 yaşındaki oyuncu ile 36 yaşındaki iş insanı arasındaki yaş farkı da sosyal medyada konuşulurken, çiftin Bodrum'daki nikahın ardından ilerleyen dönemde daha geniş katılımlı bir düğün yapmayı planladığı iddia edildi. Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, paylaşımlarıyla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.