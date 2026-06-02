Vogue Türkiye Kenan Yıldız ile ilklere imza atıyor! Tarihe geçen 5 kapak: "Bu toprakların bağrından çıkan genç bir yetenek"
Kenan Yıldız, Vogue Türkiye'nin Haziran 2026 sayısında tam 5 farklı kapakta yer alarak derginin yayın tarihinde bir ilke imza attı. Genç yıldız, Vogue Türkiye'nin ana kapağına çıkan ilk futbolcu, ilk erkek kapak yıldızı ve tek başına kapağı taşıyan ilk Türk menşeli isim oldu. Moda ve spor dünyasını buluşturan özel sayı, yalnızca Türkiye'de değil uluslararası Vogue edisyonlarında da dikkat çeken bir adım olarak öne çıktı.
Vogue Türkiye, Haziran 2026 sayısında moda ve sporun kesişim kümesinde küresel ölçekte ses getirecek editoryal bir dönüm noktasına imza atıyor.
5 FARKLI KAPAKTA YER ALIYOR
İtalyan devi Juventus FC'nin 10 numaralı mirasını devralan ve A Milli Futbol Takımı'mızın en büyük umutlarından Kenan Yıldız, Vogue Türkiye'nin yeni sayısında 5 farklı kapakla yer alarak bir "ikonun doğuşunu" tescilliyor.
VOGUE İÇİN ÜÇ TARİHİ İLK
Yaklaşan Dünya Kupası öncesinde tüm dünyanın radarındaki Yıldız'ın kapağında yer aldığı spor temalı Haziran sayısı, Vogue Türkiye ve Vogue global edisyonları için üç tarihi ilki temsil ediyor:
- Vogue Türkiye İçin Milat: Vogue Türkiye'nin tarihinde ana kapakta yer verdiği ilk futbolcu ve ilk erkek kapak yıldızı.
- Kültürel Temsil Gücü: Vogue Türkiye ana kapağını tek başına devralan ilk Türk menşeli global yetenek.
- Global Bir Hamle: Tüm dünyaya yayılan Vogue edisyonları arasında bir futbol yıldızının basılı ana kapakta yer aldığı istisnai bir duruş.
"İLK ERKEK İLK FUTBOLCU VE İLK TÜRK MENŞELİ İSİM"
Vogue Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Akdoğan, bu tarihi sayıyı şu sözlerle özetliyor:
Kenan, ana kapağımızı süsleyen ilk erkek, ilk futbolcu ve ilk Türk menşeli isim. Vogue'un 28 edisyonuna da ilham verecek 5 kapaklı bir öncülük hikayesi bu. Düşünülmeyeni düşünmek, farklı perspektiflerle ters köşe yapabilmek, öncülük etmek, modanın da Vogue'un da DNA'sına işlemiş bir tavırdır.
"MİLYONLARIN UMUDUNU SIRTLAYAN PARLAK BİR YILDIZ"
Akdoğan, Kenan Yıldız'a kapsamlı bir röportaj ve derinlikli bir profil ile yer verdiği ana kapak hikayesinde futbolcunun yüksek modaya yatkınlığını şu ifadelerle betimliyor:
Kusursuz postürü, cool duruşu ve kaleyi içeriden fetheden bakışlarına aldanmayın. Bir süpermodel değil o. Futbol dünyasının dilinden düşürmediği, tribünlerin adına besteler yaptığı, A Milli Takımı'mızla milyonların umudunu sırtlayan parlak bir yıldız. Dünya Kupası öncesinde ilk defa Vogue Türkiye için kamera karşısına geçen Kenan Yıldız, yeşil sahalardan sonra yüksek modanın da zirvesine oynuyor.
"UZUN BİR YOLCULUK OLDUĞU ÇOK AŞİKAR
Genç yeteneğin anne ve babası, Beate Hackl ve Engin Yıldız'ın görüşleriyle de şekillenen metinde Akdoğan şu sözlere de yer veriyor:
Bir futbolcunun 'moda otoritesi' popülaritesine ulaşması, sık rastlanır bir hadise değil; tarihte örneği az. Ancak Kenan'ın geleceğinde sadece yeşil sahalarda kazanılacak zaferler olmadığı, modanın zirvesine uzanacak uzun bir yolculuk olduğu çok aşikar. Bu toprakların bağrından çıkan genç bir yeteneği yüksek moda dünyasıyla buluşturmak, bir genel yayın yönetmeni olarak benim için çok özel bir duygu.
"TÜRKİYE'NİN DE İFTİHARI KENAN"
Sözlerini sürdüren Akdoğan son olarak "Ay-Yıldızlı forma giyen bir milli futbolcumuzu yayın tarihimizde birçok ilke imza atan kapaklarla merceğe almaksa bambaşka bir gurur. Zira, 'Türkiye'den ayrılıp Almanya'da yeni bir hayat kurmak kolay değildi' diyen Engin Bey'in olduğu kadar Türkiye'nin de iftiharı Kenan. 'Milli takım formasını giydiği anlar benim için inanılmaz duygusal, unutulmaz. Hikayemizin çok güzel bir şekilde bir araya geldiğini, şimdi tamamlandığını hissediyorum.'" dedi.