Seda Sayan'dan yeni çıkış: İlişkilerdeki kırmızı çizgisini açıkladı!

Magazin dünyasının en dobra isimlerinden biri olan Seda Sayan, evlilik ve ilişkilerdeki kırmızı çizgilerini anlatırken yine ezber bozan açıklamalara imza attı. Ev hayatındaki erkek profiline dair çarpıcı ifadeler kullanan ünlü sanatçı, "Uyuyan adamdan nefret ediyorum. Adam dediğin sabah kalkar gider. Köşe yastığı gibi oturduğu yerde kaykılıp uyumayacak" sözleriyle sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

İlişkilerde asla katlanamadığı erkek profilini açıkladı!

Açıklamaları, evliliği ve sahne performanslarıyla magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan, ilişkilerde asla katlanamadığı erkek profilini kendine has sert üslubuyla çizdi.

Seda Sayan: Uyuyan adamdan nefret ediyorum

Katıldığı bir programda ev hayatına dair beklentilerini kendine has üslubuyla anlatan ünlü sanatçı, evdeki erkek figürüne dair bakış açısını şu sözlerle özetledi:

Uyuyan adamdan nefret ediyorum. Adam dediğin sabah kalkar gider. Köşe yastığı gibi oturduğu yerde kaykılıp uyumayacak.

Açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü

Sosyal medyada kısa sürede etkileşim rekorları kıran bu açıklama, evliliklerdeki sorumluluk tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Sayan'ın bu çıkışına takipçilerinden hem destek hem de eleştiri yağdı.

Seda Sayan’dan kadınlara tavsiye

KADINLARA "DEPRESYON" VE "GBT" TAVSİYELERİ

Dobralığıyla tanınan ünlü sanatçı, daha önce de kadınlara verdiği altın değerindeki tavsiyelerle adından söz ettirmişti. Ayrılık sonrası yıkılan kadınlara seslenen Sayan, şu ifadeleri kullanmıştı:

Hemen şimdi depresyona giriliyor. Ne depresyona giriyorsun? Depresyon ne ki de bunu çıkardınız. 'Depresyona girdim' defolsun gitsin. 'Hadi hadi önümü tıkama' diyeceksin. Biraz da ilişkiye girerken şöyle bir gardınızı alın be. Her an her şey olabilir. Öyle girersen ilişkiye yataklık döşeklik olmazsın. Ne depresyona gireceğim ya? Next to dersin. Next to. Hadi canım bu kadar.

Seda Sayan: Depresyona girmeyin

Sayan, sözlerini şöyle noktalamıştı:

Depresyona girmeyin. O girsin. Sizi kaybeden düşünsün, adam girsin depresyona onu kaybettiği için. Bakalım yeni hayatını aldığıyla ne yaşayacak. Öyle desin. Benden sonra tufan desin.

Seda Sayan: Bir erkeği beğendiyseniz ona GBT yaptırın!

Sanatçı, geçtiğimiz aylarda ise dürüst bir partner arayan kadınlara, "Sevgili kadınlar, eğer ilk buluşmada bir erkeği beğendiyseniz ona GBT yaptırın!" diyerek uzun süre konuşulmuştu.

Seda Sayan hakkında merak edilenler

Seda Sayan neden gündem oldu?

Seda Sayan, "Uyuyan adamdan nefret ediyorum. Adam dediğin sabah kalkar gider. Köşe yastığı gibi oturduğu yerde kaykılıp uyumayacak" diyerek gündem olmuştur.

Ünlü sanatçının kadınlara verdiği "Next to" tavsiyesi ne anlama geliyor?

Ayrılık sonrası depresyona girilmemesi gerektiğini savunan Sayan, kadınların dik durmasını ve kendilerini kaybeden erkeklerin depresyona girmesi gerektiğini söyleyerek "Sıradaki gelsin" mantığıyla hareket edilmesini tavsiye etmiştir.

Seda Sayan'ın ilk buluşma için önerdiği "GBT" hamlesi nedir?

Kadınların dürüst birini bulması için ilk buluşmada beğendikleri erkeklerin sabıka ve aranma durumunu gösteren GBT (Genel Bilgi Toplama) kaydına baktırmalarını esprili bir dille önermiştir.

