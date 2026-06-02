Genç rapçi Aishe'nin şok ölümü! Sosyal medyadan duyurulan o acı haberin arkasından sarsıcı iddialar yükseldi
“Aishe” sahne adıyla tanınan genç rap şarkıcısı Tuğçe Ayşe Güler’in ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi duyuran genç sanatçının kardeşi, ablasının ölümünde çok büyük bir ihmal zinciri olduğunu iddia ederek, "Kulak enfeksiyonuyla başladı, kortizonu bir anda bıraktırdıkları için damar iltihabı tetiklendi; 4 gün boyunca teşhis koyamadılar" sözleriyle isyan etti.
Türk rap müziğinin genç isimlerinden, sahne adıyla "Aishe" olarak tanınan Tuğçe Ayşe Güler'in hayatını kaybettiği haberi sanat camiasında şok etkisi yarattı. Genç rapçinin ani ölümü sevenlerini yasa boğarken, acı haberi Güler'in resmi sosyal medya hesabı üzerinden kardeşi paylaştı.
Kişisel hesaptan yapılan ilk açıklamada, "Ben kardeşiyim ablam vefat etti. Başımız sağ olsun" ifadeleriyle ölüm haberi duyuruldu. Bir sonraki paylaşımda ise genç rapçinin ölüm sebebinin ihmal olduğu iddia edildi.
Kardeşi tarafından yapılan detaylı açıklamada, genç rapçinin vefatının arkasında ihmaller zincirinin yer aldığı öne sürüldü. Rapçi Aishe'nin basit bir kulak enfeksiyonuyla başlayan tıbbi süreci, yanlış uygulamalar nedeniyle ölümle sonuçlandığı iddia edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ablam kulak enfeksiyonu geçirdi, ardından yüz felci yaşadı. Ameliyat oldu, iyiydi ve taburcu olup eve geçti. Bu süreçte verilen kortizon tedavisi vasküliti tetikledi. Tekrar ameliyata alındı ve maalesef kalbi durdu.
İhmal sonucu yaşandı hepsi. Kortizonu bir anda bıraktırdılar, vasküliti tetiklendi. Acile gittik ama yan etki diyerek gönderdiler. Tekrar fenalaşınca 2. acilde yatış verdiler ve 4 gün boyunca teşhis koyamadılar ve tedavi de görmedi. Servisten sonra daha da kötüleşince yoğun bakıma kaldırıldı.
Acılı kardeş sözlerini şöyle sürdürdü:
Ben en başından beri Behçet dememe rağmen 1 haftalık süreçte hiçbir şey yapılmadı ve bizi kandırarak süreci ilerlettiler. Romatoloji, ölümünden 1 gün önce tanı koydu fakat çok geçti ve ihmal edilerek vefat etti.