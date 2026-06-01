Fenomen Başak Karahan anne oldu! Oğlu Kuzey'e kavuştu: "Bu nasıl hismiş meğer"
Sosyal medya fenomeni Başak Karahan, aylar önce duyurduğu hamilelik sürecinin ardından ilk bebeğini kucağına aldı. Doğuma saatler kala takipçilerinden dua isteyen Karahan, oğulları Kuzey'in dünyaya geldiğini müjdeli bir paylaşımla duyurdu.
Bir dönem sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Başak Karahan, bu kez özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi.
İLK KEZ ANNE OLMA SEVİNCİ
Paylaştığı içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan ve yıllardır sosyal medya dünyasının yakından takip edilen isimleri arasında yer alan Karahan, ilk kez anne olmanın sevincini yaşadı. Özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren fenomen isim, yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu Halil Ünlü ile geçtiğimiz aylarda dünyaevine girmişti.
"ARTIK 3 KİŞİYİZ"
Çiftin nikah töreni aileleri, yakın dostları ve sosyal medya dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleşmiş, mutlu kareleri günlerce konuşulmuştu. Evliliklerinin ardından bebek heyecanı yaşayan çift, geçtiğimiz yılın aralık ayında müjdeli haberi takipçileriyle paylaşmıştı. Hamile olduğunu duyuran Başak Karahan, yaptığı paylaşımda, "Sürpriz! Hayatımızın en sessiz ama en güzel haberini size veriyoruz, Artık 3 kişiyiz" ifadelerini kullanmıştı.
DOĞUMA SAYILI GÜNLER KALA OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİ
Hamileliği boyunca yaşadığı heyecanı ve hazırlık sürecini takipçileriyle paylaşan Karahan, doğuma sayılı günler kala eşi Halil Ünlü ile objektif karşısına geçmişti. Karnı burnunda verdiği pozlarla büyük beğeni toplayan fenomen isim, paylaşımlarına "Ben, sen ve Kuzey" notunu düşerek oğullarının ismini de ilk kez duyurmuştu.
ANNE OLMAK İÇİN GÜN SAYDI
Doğum öncesinde yapılan çekimler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçileri çifte mutluluk dileklerinde bulunmuştu. Anne olmak için gün sayan Karahan'ın heyecanı sosyal medya paylaşımlarına da yansımıştı. Müjdeli haber ise sabah saatlerinde geldi.
"OĞLUMUZA KAVUŞMAYA GİDİYORUZ"
Hastaneye gitmeden önce eşiyle çekilen bir karesini paylaşan Başak Karahan, takipçilerine seslenerek "Oğlumuza kavuşmaya gidiyoruz, dua edin" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranları da Karahan'a destek mesajları yağdırdı. Saatler sonra ise beklenen haber geldi.
OĞLU KUZEY'İ KUCAĞINA ALDI
İlk bebeğini kucağına alan Başak Karahan, anne olduğunu duyurdu. Yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaşan fenomen isim, duygularını "Bu nasıl hismiş meğer. Biz kavuştuk, çok iyiyiz" sözleriyle dile getirdi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Karahan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
YENİ BİR SAYFA AÇTI
Takipçileri, genç anneye tebrik mesajları gönderirken, çok sayıda kullanıcı da Kuzey bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi. Sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Başak Karahan, şimdi hayatının en özel dönemlerinden birini yaşıyor. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan fenomen isim, oğulları Kuzey'in dünyaya gelmesiyle birlikte yeni bir sayfa açtı.