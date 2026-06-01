Fenomen Başak Karahan anne oldu! Oğlu Kuzey'e kavuştu: "Bu nasıl hismiş meğer"

DOĞUMA SAYILI GÜNLER KALA OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİ Hamileliği boyunca yaşadığı heyecanı ve hazırlık sürecini takipçileriyle paylaşan Karahan, doğuma sayılı günler kala eşi Halil Ünlü ile objektif karşısına geçmişti. Karnı burnunda verdiği pozlarla büyük beğeni toplayan fenomen isim, paylaşımlarına "Ben, sen ve Kuzey" notunu düşerek oğullarının ismini de ilk kez duyurmuştu.

ANNE OLMAK İÇİN GÜN SAYDI Doğum öncesinde yapılan çekimler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçileri çifte mutluluk dileklerinde bulunmuştu. Anne olmak için gün sayan Karahan'ın heyecanı sosyal medya paylaşımlarına da yansımıştı. Müjdeli haber ise sabah saatlerinde geldi.

Başak Karahan'ın doğuma gitmeden önceki paylaşımı "OĞLUMUZA KAVUŞMAYA GİDİYORUZ" Hastaneye gitmeden önce eşiyle çekilen bir karesini paylaşan Başak Karahan, takipçilerine seslenerek "Oğlumuza kavuşmaya gidiyoruz, dua edin" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranları da Karahan'a destek mesajları yağdırdı. Saatler sonra ise beklenen haber geldi.

Başak Karahan'ın yeni doğan oğlu Kuzey'in ayakları OĞLU KUZEY'İ KUCAĞINA ALDI İlk bebeğini kucağına alan Başak Karahan, anne olduğunu duyurdu. Yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaşan fenomen isim, duygularını "Bu nasıl hismiş meğer. Biz kavuştuk, çok iyiyiz" sözleriyle dile getirdi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Karahan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.