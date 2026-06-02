atv'nin merakla beklenen "Altı Üstü İstanbul" setinde baba-kızın eğlenceli anları! İlker Aksum kızı Lila'yla yorgunluğunu attı

İlker Aksum ve kızı Lila'nın ʺAltı Üstü İstanbulʺ setinden görüntüleri LİLA'YLA SETTE EĞLENCELİ ANLAR Yoğun çekim temposu içinde fırsat buldukça ailesine vakit ayıran Aksum, bu kez kendisini sette ziyaret eden kızı Lila ile geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. İlker Aksum'un Altı Üstü İstanbul setinde baba-kız eğlenceli anları! Çekim aralarında kızının yanına koşan oyuncu, tüm yorgunluğunu onunla oyun oynayarak attı.

BABA-KIZIN SAMİMİ HALLERİ Baba-kızın doğal ve samimi görüntüleri kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri, Lila'nın sevimliliğine ve İlker Aksum'un babalık heyecanına övgü dolu yorumlar yaptı.

ATV'nin yeni dizisi ʺAltı Üstü İstanbulʺdan bir kare "ALTI ÜSTÜ İSTANBUL"UN MERAK UYANDIRAN HİKAYESİ Öte yandan Aksum'un rol aldığı Altı Üstü İstanbul dizisi de şimdiden merak uyandırıyor. Dizi, İstanbul'un kenar mahallelerinde yaşayan Emir ve arkadaşlarının hayalleri uğruna verdiği mücadeleyi ekrana taşıyacak. Güç, para, dostluk, ihanet ve aşk ekseninde şekillenen hikayede gençlerin hayatlarını değiştirecek kritik kararlar ön plana çıkacak.