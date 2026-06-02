atv'nin merakla beklenen "Altı Üstü İstanbul" setinde baba-kızın eğlenceli anları! İlker Aksum kızı Lila'yla yorgunluğunu attı
atv'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul için yoğun mesai harcayan İlker Aksum, set arasında kızı Lila ile geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Baba-kızın neşeli halleri takipçilerden büyük ilgi gördü.
- İlker Aksum, atv'de yayınlanacak 'Altı Üstü İstanbul' dizisinin çekimlerini sürdürüyor.
- 2025 yılının başında kızı Lila ile ilk kez baba olan İlker Aksum, set aralarında kızıyla eğlenceli anlar yaşıyor.
- Altı Üstü İstanbul dizisi, İstanbul'un kenar mahallelerinde gençlerin hayat mücadelesini anlatacak.
- İlker Aksum, Dilay Ekmekçioğlu ile 2023 yılında evlendi.
- Oyuncu, Çarli ve Yabancı Damat dizileriyle tanınan başarılı bir televizyon oyuncusu.
Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından İlker Aksum, hem yeni projesi hem de aile hayatıyla gündeme geliyor.
TAKİPÇİLERİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN PAYLAŞIM
atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ve merakla beklenen Altı Üstü İstanbul dizisinin çekimlerine devam eden başarılı oyuncu, setten yaptığı paylaşımla takipçilerinin yüzünü güldürdü.
MUTLU EVLİLİKLERİNİ ÇOCUKLARIYLA TAÇLANDIRDILAR
2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile dünyaevine giren İlker Aksum, 2025 yılının başında kızı Lila'yı kucağına alarak ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Mutlu evliliklerini çocuklarıyla taçlandıran çift, sık sık aile yaşantılarıyla da dikkat çekiyor.
LİLA'YLA SETTE EĞLENCELİ ANLAR
Yoğun çekim temposu içinde fırsat buldukça ailesine vakit ayıran Aksum, bu kez kendisini sette ziyaret eden kızı Lila ile geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Çekim aralarında kızının yanına koşan oyuncu, tüm yorgunluğunu onunla oyun oynayarak attı.
BABA-KIZIN SAMİMİ HALLERİ
Baba-kızın doğal ve samimi görüntüleri kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri, Lila'nın sevimliliğine ve İlker Aksum'un babalık heyecanına övgü dolu yorumlar yaptı.
"ALTI ÜSTÜ İSTANBUL"UN MERAK UYANDIRAN HİKAYESİ
Öte yandan Aksum'un rol aldığı Altı Üstü İstanbul dizisi de şimdiden merak uyandırıyor. Dizi, İstanbul'un kenar mahallelerinde yaşayan Emir ve arkadaşlarının hayalleri uğruna verdiği mücadeleyi ekrana taşıyacak. Güç, para, dostluk, ihanet ve aşk ekseninde şekillenen hikayede gençlerin hayatlarını değiştirecek kritik kararlar ön plana çıkacak.
İLKER AKSUM KİMDİR?
Uzun yıllardır tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının başarılı isimleri arasında yer alan İlker Aksum, kariyeri boyunca birçok unutulmaz projede rol aldı. Özellikle Çarli dizisindeki Afakan karakteri ve Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı Ruşen rolüyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan oyuncu, yeni projesiyle yeniden ekranlarda boy göstermeye hazırlanıyor.