Survivor Sahra Işık'tan boşanma sonrası oğluyla duygusal paylaşım: "Seni benden kimse alamaz"
2019 yılında dünyaevine girdiği İdris Aybirdi ile yollarını ayıran eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, boşanma sonrası yaptığı duygusal paylaşımlarla gündeme geldi. Oğlu Pamir'e olan sevgisini dile getiren Işık'ın sözleri sosyal medyada dikkat çekti. Ünlü isim, "Seni benden kimse alamaz. Kimsenin gücü de bize yetmez canım oğlum." sözlerini ifade etti.
Bir dönem Survivor'daki başarılı performansıyla adından söz ettiren Sahra Işık, son dönemde özel hayatı ve annelik paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
İLİŞKİLERİNE YENİDEN ŞANS VERMİŞLERDİ
2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile evlenen Işık, geçtiğimiz aylarda evliliğini sonlandırdığını duyurmuştu. Evlilikleri boyunca zaman zaman sorunlar yaşayan ve bu süreci aşabilmek için evlilik terapisine başvuran çift, bir dönem ilişkilerine yeniden şans vermişti. Daha sonra bebek beklediklerini açıklayan ikili, 12 Haziran 2025 tarihinde oğulları Pamir'i kucaklarına alarak büyük mutluluk yaşamıştı.
"EVLİLİĞİMİZİ SEVGİ VE SAYGI ÇERÇEVESİNDE SONLANDIRDIK
Ancak çiftin evliliği uzun sürmedi. Sahra Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İdris Aybirdi ile karşılıklı anlaşarak boşandıklarını duyurdu. Işık açıklamasında, "Birlikte aldığımız ortak kararla evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırdık. Hayatımızdaki en kıymetli bağ olan 11 aylık bebeğimizin huzuru ve mutluluğu her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
OĞLU PAMİR'LE SIK SIK VAKİT GEÇİRİYOR
Boşanmanın ardından sosyal medya paylaşımlarını azaltan Sahra Işık'ın vaktinin büyük bölümünü oğlu Pamir ile geçirdiği görüldü. Oğluyla sık sık vakit geçiren ve annelik yolculuğundan kesitler paylaşan Işık, son paylaşımlarıyla takipçilerini duygulandırdı.
"SENİ BENDEN KİMSE ALAMAZ"
Hafta sonu oğlundan ayrı kaldığını belirten ünlü isim, yaptığı paylaşımda oğluna seslenerek, "Seni benden kimse alamaz. Kimsenin gücü de bize yetmez canım oğlum. Sen benimsin. Sana söz annen her şeyi yoluna koyacak ve çok mutlu olacağız" ifadelerini kullandı.
ANNE VE OĞULUN İLK KAVUŞMASI
Öte yandan Işık, "Bazı kavuşmalar yaşandı. İlk kavuşmamızı çekmek aklıma bile gelmedi o kadar duygusaldım ki. Memeden anca kopabildi ki bir video çekeyim." sözlerini de ifade etti.
"BENİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI"
Sahra Işık, bir diğer paylaşımında ise annelik duygularını şu sözlerle anlattı:
İlerde çocuğum kendi hikayesini anlatırken şöyle desin çok isterim; annem çok güçlüydü, onca kalabalık içinde yalnızdı ama beni hiç yalnız bırakmadı.