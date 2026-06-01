"Yerli Leonardo DiCaprio" Arda Kural'dan ilan-ı aşk: Romantik pozları gündem oldu
Bir dönemin "Yerli Leonardo DiCaprio" olarak anılan ünlü oyuncusu Arda Kural, uzun süredir gözlerden uzak sürdürdüğü ilişkisini sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne serdi. Sevgilisi Havva Şimşek ile romantik karelerini peş peşe yayınlayan Kural'ın paylaşımları kısa sürede büyük ilgi gördü.
- Arda Kural, oyunculuk kariyerine ara verip madencilik sektörüne yöneldi.
- Arda Kural, Havva Şimşek ile romantik ilişkisini sosyal medyada paylaştı.
- Oyuncu, uzun süren sessizliğinin ardından özel hayatıyla gündeme geldi.
- Kural'ın sosyal medyadaki paylaşımları takipçilerinden yoğun destek gördü.
- Havva Şimşek, Arda Kural'ın doğum gününü özel bir pasta sürprizi ile kutladı.
Türk televizyonlarının unutulmaz isimlerinden Arda Kural, bu kez oyunculuk kariyeriyle değil özel hayatıyla gündeme geldi.
YERLİ LEONARDO DİCAPRİO
Bir döneme yakışıklılığı ve rol aldığı yapımlarla damga vuran, "Yerli Leonardo DiCaprio" benzetmeleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu, uzun süredir sürdürdüğü sessizliğini aşk paylaşımlarıyla bozdu.
GÖZLERDEN UZAK YAŞAM SÜRDÜ
"Eyvah Kızım Büyüdü" dizisindeki performansıyla geniş kitleler tarafından tanınan ve daha sonra "Emret Komutanım" dizisinde hayat verdiği Ferit Tekin karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Arda Kural, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından uzun yıllar gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti.
OYUNCULUK KARİYERİNE ARA VERDİ
Zorlu bir sürecin ardından yeniden hayata tutunan oyuncu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada artık madencilik sektörüyle ilgilendiğini söylemiş ve farklı bir alanda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtmişti. Oyunculuk kariyerine ara veren Kural'ın özel hayatındaki mutluluğu ise hayranlarını sevindirdi.
SEVGİLİSİYLE ROMANTİK KARELER
Uzun süredir özel yaşamını kamuoyundan uzak tutan ünlü oyuncunun bir süredir Havva Şimşek ile birliktelik yaşadığı biliniyordu. Ancak çift, ilişkilerini büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Arda Kural, son günlerde yaptığı paylaşımlarla bu sessizliği bozdu. Sosyal medya hesabından sevgilisi Havva Şimşek ile çekildiği romantik kareleri paylaşan oyuncu, takipçilerinin dikkatini çekti.
SOSYAL MEDYADAN YOĞUN DESTEK
Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni alırken, oyuncunun takipçileri de yorumlarıyla çifte destek verdi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, "Arda Kural'ı mutlu görmek güzel", "Aşk ona çok yakışmış", "Yıllar sonra yüzünün yeniden güldüğünü görmek sevindirici" ve "Mutluluğu hak ediyor" şeklinde yorumlarda bulundu.
"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"
Geçtiğimiz haftalarda doğum gününü kutlayan Arda Kural, sevgilisinin hazırladığı sürprizle de gündeme gelmişti. Havva Şimşek'in hazırladığı pasta sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşayan oyuncunun o anları sosyal medyada paylaşılmıştı. Şimşek, paylaşımına "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düşerek sevgisini dile getirmişti.