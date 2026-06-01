Dua Lipa ile Callum Turner evlendi: Yılın düğünü için ilk adımı Londra’da attılar

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner, Londra'da ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine girdi. Old Marylebone Town Hall'da gerçekleşen nikahın ardından gözler şimdi Sicilya'da yapılacak üç günlük görkemli düğün kutlamalarına çevrildi. Müzik ve moda dünyasının ünlü isimlerinin katılması beklenen organizasyon şimdiden "yılın düğünü" olarak gösteriliyor.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa ile son yılların dikkat çeken oyuncularından Callum Turner, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Yaklaşık iki yıldır birlikte olan çift, Londra'da düzenlenen samimi bir törenle dünyaevine girdi. 30 yaşındaki şarkıcı ile 36 yaşındaki oyuncunun nikahı, Londra'nın en ünlü evlilik mekanlarından biri olan Old Marylebone Town Hall'da kıyıldı.

Ünlü çiftin sade ve samimi düğün töreni

SADE ORGANİZASYON TERCİHİ

Yıllar boyunca birçok dünya yıldızının nikahına ev sahipliği yapan tarihi bina, bu kez müzik dünyasının en gözde çiftlerinden birinin mutluluğuna sahne oldu. Yakın aile üyeleri ve dostlarının katıldığı törende çiftin oldukça sade bir organizasyon tercih ettiği görüldü.

Nikah sonrası çiçek ve konfetilerle kutlama

Nikah sonrası yayımlanan karelerde, Dua Lipa ve Callum Turner'ın el ele belediye binasından ayrıldığı anlar dikkat çekti. Merdivenlerde kendilerini bekleyen yakınları, genç çiftin üzerine çiçek yaprakları ve konfetiler atarak mutluluklarına ortak oldu. Dua Lipa'nın nikah için tercih ettiği stil de büyük ilgi gördü. Ünlü şarkıcı, modaevi Schiaparelli için çalışan tasarımcı Daniel Roseberry imzalı özel dikim bir haute couture takım giydi.

Dua Lipa’nın sade gelinlik tercihi: Haute Couture imza

FİLDİŞİ TONLARINDA CEKET VE ASİMETRİK ETEK

Fildişi tonlarındaki ceket ve asimetrik etekten oluşan kombin, altın düğme detaylarıyla dikkat çekti. Şarkıcı görünümünü beyaz eldivenler, geniş kenarlı beyaz şapka ve sivri burunlu topuklu ayakkabılarla tamamladı. Şapkanın tasarımında ünlü şapkacı Stephen Jones'ın imzası bulunurken, ayakkabılar ise Christian Louboutin tarafından hazırlandı.

Klasik erkek stiliyle damat Callum Turner

Damat Callum Turner ise lacivert çift düğmeli takım elbisesi, uyumlu gömleği ve kravatıyla klasik bir görünüm sergiledi. Çiftin sade ama şık tercihleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, hayranları tarafından binlerce yorum yapıldı. Dua Lipa ve Callum Turner'ın aşkı ilk olarak 2024 yılının başlarında gündeme gelmişti.

Aşkın tesadüf hikayesi: Kitap ve ortak paylaşımlar

ROMANTİK FİLM GİBİ TANIŞMA HİKAYESİ

İkilinin yolları önce Londra'daki ünlü restoranlardan birinde kesişse de yakınlaşmaları daha sonra Los Angeles'ta ortak arkadaşlarının bulunduğu bir organizasyonda gerçekleşti. Çiftin sohbet sırasında aynı kitabı okuduklarını ve hatta aynı sayfalarda olduklarını fark ettikleri konuşuldu. Bu tesadüfün ardından başlayan arkadaşlık kısa sürede aşka dönüştü.

İlişkilerini sosyal medyada paylaşan ünlü çift

İlişkilerini ilk dönemlerde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, daha sonra birlikte çıktıkları seyahatler ve sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını gözler önüne serdi. Özellikle 2024 yazında yapılan paylaşımlar sonrası ilişkileri resmiyet kazanırken, 2025 yılında katıldıkları etkinliklerde el ele görüntülenmeleri dünya basınında geniş yer buldu.

Dua Lipa’dan aşk dolu nişan itirafı

"BİRLİKTE YAŞLANMAYA KARAR VERDİK"

Aylarca süren iddiaların ardından Dua Lipa, geçtiğimiz yıl verdiği röportajda nişanlandığını doğrulamıştı. Ünlü sanatçı o dönemde mutluluğunu şu sözlerle dile getirmişti:

Evet, nişanlandık. Çok heyecan verici. Birlikte yaşlanmaya karar vermek, ortak bir hayat kurmak ve sonsuza kadar en iyi arkadaş olmak gerçekten çok özel bir his.

Londra nikahısonrası İtalya’da düğün sürprizi

Dua Lipa ayrıca hayatında ilk kez düğün planları yapmaya başladığını belirterek, daha önce kendisini hiç gelinlik hayalleri kuran biri olarak görmediğini söylemişti. Londra'daki nikah töreni aslında kutlamaların sadece ilk bölümü oldu. Çifte yakın kaynaklara göre asıl düğün organizasyonu bu hafta içerisinde İtalya'nın Sicilya bölgesinde gerçekleştirilecek.

Üç günlük muhteşem düğün kutlamaları

PERŞEMBE GÜNÜNDEN CUMARTESİYE DEK SÜRECEK KUTLAMALAR

Perşembe gününden başlayıp cumartesi gününe kadar sürmesi planlanan kutlamalar için hazırlıkların yaklaşık bir yıldır devam ettiği belirtiliyor. Palermo yakınlarında yapılacağı konuşulan organizasyonun, yılın en dikkat çekici magazin etkinliklerinden biri olması bekleniyor.

Ünlüler düğünü: Sicilya’da yıldız kadrolu organizasyon

İddialara göre çift, Tiren Denizi manzarasına sahip lüks bir otelde bir katı tamamen kapattı. Düğün töreninin ise Sicilya'nın tarihi yapılarıyla ünlü Bagheria bölgesindeki 17. yüzyıldan kalma bir villada gerçekleştirileceği öne sürülüyor. Sicilya'daki düğüne müzik ve moda dünyasının çok sayıda ünlü isminin katılması bekleniyor. Konuk listesinde Elton John, Charli XCX, Mark Ronson ve Donatella Versace gibi isimlerin yer aldığı konuşuluyor.

Aşkın ilk adımı: Londra’da evlilik mutluluğu

LONDRA'DA EVLİLİĞE GİDEN İLK ADIM

Ayrıca Fransız modacı Simon Porte Jacquemus'un da davetliler arasında olduğu iddia edildi. Dua Lipa'nın uzun yıllardır yakın dostu olan Jacquemus'un, sanatçının düğün hazırlıklarında da aktif rol aldığı öne sürülüyor. Aşk, ayrılık ve ilişkiler üzerine söylediği şarkılarla milyonlarca hayrana ulaşan Dua Lipa, özel hayatında da aradığı mutluluğu buldu. Yaklaşık iki yıl önce başlayan ilişkilerini evlilikle taçlandıran ünlü çift, Londra'daki sade nikahla yeni hayatlarının ilk adımını attı.

2026’nın en çok konuşulacak düğünü geliyor

Şimdi ise gözler, dünya magazin basınının yakından takip edeceği Sicilya'daki üç günlük düğün kutlamalarına çevrilmiş durumda. Müzik, moda ve sinema dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek organizasyonun, 2026 yılının en çok konuşulan düğünlerinden biri olması bekleniyor.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin