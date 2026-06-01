Dua Lipa ile Callum Turner evlendi: Yılın düğünü için ilk adımı Londra’da attılar
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner, Londra'da ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine girdi. Old Marylebone Town Hall'da gerçekleşen nikahın ardından gözler şimdi Sicilya'da yapılacak üç günlük görkemli düğün kutlamalarına çevrildi. Müzik ve moda dünyasının ünlü isimlerinin katılması beklenen organizasyon şimdiden "yılın düğünü" olarak gösteriliyor.
