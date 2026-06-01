Alişan'dan yeni şarkı müjdesi! Buse Varol boşanma iddialarına noktayı koydu
Bayramın son gününde Kıbrıs'ta sahne alan Alişan, hayranlarına yeni proje müjdesi verdi. 19 Haziran'da "Kadere Bak" şarkısını yeniden seslendireceğini açıklayan ünlü şarkıcı, cimrilik iddialarına da yanıt verdi. Eşi Buse Varol ise haklarında çıkan ayrılık haberlerine esprili bir dille karşılık verdi. "Beni her ay boşatıyorlar" diyen Varol, evlilikleriyle ilgili söylentilere son noktayı koydu.
Şarkıcı Alişan, bayramın son gününde Kıbrıs'ta hayranları ile buluştu.
YENİ ŞARKI MÜJDESİ
Sahne öncesi soruları yanıtlayan Alişan, "Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Kıbrıs'tayız. Muhteşem bir sahne bizi bekliyor" dedi. Yeni bir şarkı çıkaracağının müjdesini veren Alişan, "19 Haziran doğum günüm. O gün yeni projemle sevenlerimizin huzurunda olacağım. 'Kadere Bak' isimli şarkıyı yeniden okuyacağım" dedi.
"BEN CİMRİ DEĞİLİM"
Konu Alişan'ın adının neden cimri olarak anıldığına gelince gazeteciler eşi Buse Varol'a yöneldi. "Sizce de cimri mi?" sorusuna Buse Varol "Kime göre? Neye göre? Bana cimri değil" dedi. Alişan'ın "Ben cimri değilim. Cimri insandan da nefret ederim" sözleri üzerine Buse Varol, "Sen mi" diye espri yaptı.
"BENİ HER AY BOŞATIYORLAR"
Bu arada Alişan'a Buse Varol'a karavanda yaptığı evlilik yıldönümü sürprizi de soruldu. "Ona da bir şey buldular" dedi. Buse Varol ise "Beni her ay boşatıyorlar. Her ay hamile kalıyorum. Her ay evi terk ediyorum. Her güne başka bir gündem. O yüzden artık umursamıyorum. Biz mutluyuz. Ve ayrılmıyoruz" diye konuştu.