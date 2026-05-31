Akasya Durağının oyuncuları mahkemelik oldu! TAKVİM'in ortaya çıkarttığı tokat iddiası krize dönüştü

Yıllar önce yayınlanan Akasya Durağı dizisinin oyuncuları arasında yeni bir kriz patlak verdi. Dizide Ali Kemal karakterini canlandıran Ateş Fatih Uçan'ın Takvim.com.tr editörü Ebru Bektaş'a verdiği özel röportajda ortaya attığı "tokat" iddiası sonrası Melek Baykal harekete geçti. Ünlü oyuncu, hakkında yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tarafların karşılıklı açıklamalarıyla büyüyen tartışma yargıya taşındı.

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Akasya Durağı dizisinin oyuncuları arasındaki gerilim yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Dizide "Taksici Melahat" karakterine hayat veren Melek Baykal ile "Ali Kemal" karakterini canlandıran Ateş Fatih Uçan arasında başlayan tartışma mahkemeye taşındı.

Melek Baykal’dan şok eden dizi itirafı

"AKASYA DURAĞI ÇOK SEVDİĞİM BİR İŞ DEĞİLDİ"

Gerilimin fitili, Melek Baykal'ın katıldığı bir programda Akasya Durağı için yaptığı açıklamalarla ateşlendi. Baykal'ın, "Akasya Durağı çok sevdiğim bir iş değildi. Çok kısa çalıştım ben orada. Sonra rahmetli Türker İnanoğlu'ndan affımı istemiştim" sözleri, dizinin eski oyuncularından Ateş Fatih Uçan'ın tepkisini çekti.

Ateş Fatih Uçan’dan çarpıcı set arkası iddiası

AKASYA DURAĞI SETİNDE TOKAT KRİZİ: İLK KEZ TAKVİM'E AÇIKLADI

İlk kez Takvim.com.tr Ebru Bektaş'a konuşan Ali Kemal karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan, yıllar sonra set arkasında yaşandığını iddia ettiği bir olayı gündeme taşıdı. Uçan, Melek Baykal'ın dizide kızını canlandıran Zeynep Dörtkardeşler'e rol dışında tokat attığını öne sürdü.

Tokat iddiasının perde arkası

"KÜT DİYE BİR TANE TOKAT VURDU"

Uçan açıklamasında, "Melek Abla bir yerde sinirlendi, küt diye bir tane tokat vurdu. Sette herkes şahit. Çok da sağlam vurdu, herkes susup oraya baktı. Bağırdı çağırdı. Zeynep'in yüzü kızarmıştı. Bu olay tamamen rol dışıydı. Ben 'Bu ne ya, böyle bir şey olabilir mi?' dedim" ifadelerini kullandı.

Melek Baykal’dan sert yanıt

Söz konusu açıklamalar kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken, Melek Baykal cephesinden de sert bir yanıt geldi. Ünlü oyuncu, menajeri aracılığıyla yaptığı açıklamada iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek Ateş Fatih Uçan'ın ifadelerinin iftira niteliği taşıdığını savundu.

Menajeri açıklama yaptı: İftira niteliğinde

"KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİK AÇIK BİR YALANDIR"

Açıklamada, "Değerli oyuncumuz Melek Baykal hakkında ortaya atılan 'Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attı' iddiası tamamen gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir yalandır. Bu iddiayı kamuoyuna taşıyan Ateş Fatih Uçan'ın beyanları gerçeği yansıtmamakta olup, açıkça iftira ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaktadır" denildi.

Melek Baykal’dan suç duyurusu

Yaşanan gelişmelerin ardından Melek Baykal, avukatı Bilal Küçükşengün aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde, Uçan'ın kamuoyu önünde gerçek dışı beyanlarda bulunduğu ve oyuncunun itibarını zedelediği öne sürüldü.

Avukat detaylarıyla iddiaları yalanladı

"İDDİALARI KESİN BİR DİLLE YALANLAMIŞTIR"

Dilekçede, "Fatih Uçan bir gazeteye verdiği röportajda müvekkilin Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attığını ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia etmiştir. Bunlar gerçek olmayan beyanlardır. Zeynep Dörtkardeşler de iddiaları kesin bir dille yalanlamıştır. Müvekkil kamuoyu önünde küçük düşürülmüş ve kişilik hakları ihlal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Uçan ifade verdi: İddialarımın arkasındayım

Hürriyet'in haberine göre soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren Ateş Fatih Uçan ise iddialarının arkasında durduğunu belirtti. Uçan, söz konusu olayın sette yaşandığını savunarak kendisinin de mağdur edildiğini öne sürdü.

Karşılıklı suçlamalar devam ediyor

" BU TOKAT DİZİ GEREĞİ DEĞİLDİ"

Ünlü oyuncu ifadesinde, "Melek Hanım'ın Zeynep Dörtkardeşler'e attığı tokat sonrası sette bir sessizlik olmuştu. Bu tokat dizi gereği değildi. Kamera arkasında yaşanan bir olaydı. Melek Baykal beni halka yalancı ve iftiracı gibi gösterdi. Sosyal medya hesaplarım kapandı. Bunu hak etmedim. Ben de kendisinden davacı olmak istiyorum" dedi.

Meryem Yurt
Meryem Yurt