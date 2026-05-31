Melike Şahin'in konseri tartışma yarattı: Eleştirilere göndermeli yanıt
Hamile olduğunu geçtiğimiz aylarda konser sahnesinde açıklayan Melike Şahin, son performansıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Erkek bebek bekleyen ünlü şarkıcının sahnedeki hali bazı takipçileri tarafından eleştirilirken, birçok hayranı ise sanatçıya destek verdi. Performansına yönelik yorumlar kısa sürede sosyal medyada tartışma yaratırken, Şahin'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Son dönemin en başarılı kadın sanatçıları arasında gösterilen Melike Şahin, müzik kariyerindeki yükselişini sürdürürken özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
SON KONSERİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ
Güçlü sesi, sahne performansı ve kendine özgü yorumu sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü sanatçı, bu kez son konseriyle adından söz ettirdi.
KONSERDE HAYRANLARINA BÜYÜK SÜRPRİZ
"Tutuşmuş Beraber", "Ortak", "Pusulam Rüzgar" ve daha birçok hit parçayla milyonların beğenisini kazanan Şahin, geçtiğimiz aylarda verdiği bir konserde hayranlarına büyük bir sürpriz yapmıştı. Uzun süredir heyecanla beklediği haberi sahnede açıklayan sanatçı, hamile olduğunu duyurarak sevenlerini sevince boğmuştu.
"BANA YARDIM EDİN ÇÜNKÜ ÇOK HEYECANLIYIM"
Konser sırasında büyüyen karnını gösteren Melike Şahin, "Heyecanla bu akşamı bekliyordum. Konserlerimiz çok güzel geçiyor, bu akşam da öyle olacak. Alkışlarınız ve eşliklerinizle bana yardım edin, çünkü heyecanlıyım" sözleriyle duygularını paylaşmıştı. Ünlü sanatçı daha sonra seslendirdiği "Sağ Salim" şarkısının ardından anne olmaya hazırlandığını açıklamıştı.
HAMİLELİK SÜRECİNDE KONSER MARATONUNA DEVAM EDİYOR
Aynı gün sosyal medya hesabından da büyüyen karnıyla verdiği pozları paylaşan Şahin, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı almıştı. 2023 yılında altı yıllık birlikteliğini evlilikle taçlandıran Melike Şahin ve eşi Sedat Arpalık, şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Erkek bebek beklediği öğrenilen ünlü sanatçı, hamilelik sürecine rağmen konser maratonuna devam ediyor.
PERFORMANSI ELEŞTİRİYE TUTULDU
Son olarak sahne aldığı konserde çekilen görüntüler ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Doğuma kısa bir süre kala sahneye çıkan Melike Şahin'in performansı bazı kullanıcılar tarafından eleştirilirken, bazı hayranları ise sanatçıya destek verdi.Melike Şahin'in konser videosu gündem oldu: Performansı eleştiri oklarının hedefi oldu
SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ
Bazı sosyal medya kullanıcıları, hamilelik sürecinin sanatçının performansını etkilediğini öne sürerek, "Dinlenme zamanı gelmişse biraz mola vermeli", "Bu performans gerçekten şaka mı?" ve "Nefesi yetmiyor olabilir ama seyirciye karşı daha dikkatli olunmalı" şeklinde yorumlarda bulundu. Öte yandan çok sayıda hayranı ise hamilelik döneminde sahneye çıkmaya devam eden Şahin'e destek vererek, sanatçının bu süreçte gösterdiği çabanın takdir edilmesi gerektiğini savundu.
ELEŞTİRİLERE DOLAYLI YANIT VERDİ
Gelen yorumların ardından Melike Şahin'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabında "Birisi umurumda olmayan bir şey hakkında konuşurken beynim" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaparak eleştirilere dolaylı yoldan yanıt verdi.