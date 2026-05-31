Melike Şahin'in konseri tartışma yarattı: Eleştirilere göndermeli yanıt

"BANA YARDIM EDİN ÇÜNKÜ ÇOK HEYECANLIYIM" Konser sırasında büyüyen karnını gösteren Melike Şahin, "Heyecanla bu akşamı bekliyordum. Konserlerimiz çok güzel geçiyor, bu akşam da öyle olacak. Alkışlarınız ve eşliklerinizle bana yardım edin, çünkü heyecanlıyım" sözleriyle duygularını paylaşmıştı. Ünlü sanatçı daha sonra seslendirdiği "Sağ Salim" şarkısının ardından anne olmaya hazırlandığını açıklamıştı.

HAMİLELİK SÜRECİNDE KONSER MARATONUNA DEVAM EDİYOR Aynı gün sosyal medya hesabından da büyüyen karnıyla verdiği pozları paylaşan Şahin, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı almıştı. 2023 yılında altı yıllık birlikteliğini evlilikle taçlandıran Melike Şahin ve eşi Sedat Arpalık, şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Erkek bebek beklediği öğrenilen ünlü sanatçı, hamilelik sürecine rağmen konser maratonuna devam ediyor.

Melike Şahin'in konserden görüntüsü PERFORMANSI ELEŞTİRİYE TUTULDU Son olarak sahne aldığı konserde çekilen görüntüler ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Doğuma kısa bir süre kala sahneye çıkan Melike Şahin'in performansı bazı kullanıcılar tarafından eleştirilirken, bazı hayranları ise sanatçıya destek verdi. Melike Şahin'in konser videosu gündem oldu: Performansı eleştiri oklarının hedefi oldu

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ Bazı sosyal medya kullanıcıları, hamilelik sürecinin sanatçının performansını etkilediğini öne sürerek, "Dinlenme zamanı gelmişse biraz mola vermeli", "Bu performans gerçekten şaka mı?" ve "Nefesi yetmiyor olabilir ama seyirciye karşı daha dikkatli olunmalı" şeklinde yorumlarda bulundu. Öte yandan çok sayıda hayranı ise hamilelik döneminde sahneye çıkmaya devam eden Şahin'e destek vererek, sanatçının bu süreçte gösterdiği çabanın takdir edilmesi gerektiğini savundu.