Zeynep Tuğçe Bayat Cansel Elçin'e sitem etti: “5 dakika babasına verdim...”
Geçtiğimiz yıl anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, oğulları Atlas ile eğlenceli anlarını paylaşmaya devam ediyor. Güzel oyuncu, kısa süreliğine eşine emanet ettiği minik Atlas'ı çamur kovasının başında üstü başı leke içinde oyun oynarken bulunca, o anları "Beş dakika babasına verdim burada buldum" sözleriyle sosyal medyada esprili bir sitemle paylaştı.
Hızlı Özet Göster
- Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, 2020 yılında evlendikten sonra geçtiğimiz yıl oğulları Atlas'ı kucaklarına aldı.
- Çiftin sosyal medyada paylaştığı aile kareleri kısa sürede büyük ilgi gördü.
- Zeynep Tuğçe Bayat, oğlu Atlas'ı babasına emanet ettikten sonra çamura bulanmış halde bulduğunu esprili bir şekilde paylaştı.
- Paylaşım, kısa sürede binlerce izlenme alarak babaların çocuklarla geçirdiği eğlenceli anlara dikkat çekti.
Ekranların sevilen isimlerinden Zeynep Tuğçe Bayat ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Cansel Elçin, magazin dünyasının en örnek çiftleri arasında gösterilmeye devam ediyor. 2020 yılında hayatlarını birleştiren ve mutlu evliliklerini gözlerden uzak ama istikrarlı bir şekilde sürdüren ünlü çift, geçtiğimiz yıl hayranlarına bebek müjdesi vermişti.
İkili, şubat ayında kucaklarına aldıkları oğulları Atlas ile ilk kez anne-baba olmanın tarifsiz heyecanını yaşarken, sosyal medyada paylaştıkları sıcak aile kareleriyle de kısa sürede büyük ilgi odağı haline geldi.
Hem kariyerleri hem de minik Atlas ile adım attıkları yeni hayatlarıyla dikkat çeken oyuncu çiftten, bu kez her ebeveynin yüzünü güldürecek eğlenceli bir paylaşım geldi.
Sosyal medya platformlarını oldukça aktif kullanan ve takipçileriyle kurduğu samimi bağla bilinen oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, son videosuyla hem güldürdü hem de annelerin günlük hayatta yaşadığı o çok tanıdık tatlı telaşı gözler önüne serdi. Küçük oğlu Atlas'ı kısa süreliğine babası Cansel Elçin'e emanet eden Bayat, sadece birkaç dakika sonra geri döndüğünde adeta gözlerine inanamadı.
"BEŞ DAKİKA BABASINA VERDİM BURADA BULDUM"
Bahçeye çıktığında minik Atlas'ı elinde plastik küreğiyle oyuncak bir kovanın başına geçmiş, baştan aşağı çamura ve toprağa bulanmış şekilde oyun oynarken bulan Zeynep Tuğçe Bayat, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.
Atlas'ın çizgili tişörtü ve pantolonundaki çamur lekelerini gören ünlü oyuncu, videosuna eklediği notla eşine esprili bir sitemde bulundu:
"Beş dakika babasına verdim burada buldum"
ANNELERE "GİZLİ LEKE ÇIKARICI" DAYANIŞMASI
Oğlunun çamurlu kıyafetlerine rağmen keyifle oynamasını izleyen oyuncu, siteminin ardına hemen her annenin ortak derdi olan kıyafet lekelerine yönelik esprili bir çözüm önerisi de ekledi. Bayat, paylaşımının devamına "Neyse ki gizli leke çıkarıcı yöntemlerim var. Çıkaramayanlar dm" notunu düşerek takipçisi olan diğer annelerle dijital bir dayanışma başlattı.
Kısa sürede binlerce izlenme alan video, babalara emanet edilen çocukların yaşadığı o klasik ve eğlenceli özgürlük anlarını bir kez daha kanıtlar nitelikteydi.