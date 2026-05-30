Travis Scott, İstanbul konseri için sahne açılışını Türk DJ Faruk Sabancı'ya emanet etti.

Dünyanın en çok dinlenen hip hop yıldızlarından ve popüler kültür ikonlarından biri olan Travis Scott, İstanbul konseri için sahne açılışını Türk DJ Faruk Sabancı'ya emanet etti. Yarın gerçekleşecek dev organizasyon öncesinde müzikseverlerin gözü etkinlik detaylarına çevrildi.

Fotoğraflar: Sosyal medya Travis Scott konserinin ön grubu olarak sahne alacak olan DJ ve prodüktör Faruk Sabancı, yarın Beyoğlu'nda gerçekleşecek büyük organizasyonda açılış performansını gerçekleştirecek. Elektronik müzik alanında çalışmalarını sürdüren Sabancı, bu performansıyla İstanbul'un günlerce konuşulacak gecelerinden birinin ilk startını veren isim olacak.