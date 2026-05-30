Jennifer Lopez'den sonra şimdi de Travis Scott! İstanbul'daki dev organizasyonda açılışı yapacak isim Faruk Sabancı oldu
Dünyaca ünlü hip hop yıldızı ve popüler kültür ikonu Travis Scott'ın İstanbul'da gerçekleştireceği dev konserin açılış performansı Türk DJ ve prodüktör Faruk Sabancı'ya emanet edildi. Geçtiğimiz yaz Jennifer Lopez'in Yenikapı'daki konserinde de sahne alan Sabancı, yarın Beyoğlu'nda düzenlenecek organizasyonda binlerce müzikseveri Travis Scott sahnesine hazırlayacak.
Dünyanın en çok dinlenen hip hop yıldızlarından ve popüler kültür ikonlarından biri olan Travis Scott, İstanbul konseri için sahne açılışını Türk DJ Faruk Sabancı'ya emanet etti. Yarın gerçekleşecek dev organizasyon öncesinde müzikseverlerin gözü etkinlik detaylarına çevrildi.
Travis Scott konserinin ön grubu olarak sahne alacak olan DJ ve prodüktör Faruk Sabancı, yarın Beyoğlu'nda gerçekleşecek büyük organizasyonda açılış performansını gerçekleştirecek. Elektronik müzik alanında çalışmalarını sürdüren Sabancı, bu performansıyla İstanbul'un günlerce konuşulacak gecelerinden birinin ilk startını veren isim olacak.
JENNİFER LOPEZ KONSERİNİN ARDINDAN YENİ ADRES BEYOĞLU
Geçtiğimiz yaz dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'in Yenikapı'da düzenlediği İstanbul konserinde de sahne açılışını üstlenen Faruk Sabancı, bu kez rotayı Beyoğlu'na çevirdi. Jennifer Lopez performansının ardından küresel rap ikonu Travis Scott ile aynı organizasyonda buluşacak olan ünlü DJ, enerjik setiyle binlerce müzikseveri Travis Scott sahnesine hazırlayacak.