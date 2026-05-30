Sihirli Annem'in Betüş'ünün gözlerden uzak büyüttüğü oğlu mezun oldu! İşte İnci Türkay'ın adeta kopyası olan oğlu Ali...

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Betüş karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu İnci Türkay, gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ali'nin üniversite mezuniyetiyle büyük bir gurur yaşadı. Sosyal medya hesabından oğlunun son sınav gününe ait duygusal kareler paylaşan oyuncunun "Yıllar ne çabuk geçti" sözleri kısa sürede binlerce beğeni alırken, genç Ali'nin annesine olan benzerliği ve son hali sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

İnci Türkay’ın oğlu koca delikanlı oldu

Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği "Betüş" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu İnci Türkay, uzun yıllardır uzak kaldığı ekranların ardındaki sakin yaşantısında en gururlu günlerinden birini yaşadı. Ünlü oyuncunun gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ali, üniversite eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

İnci Türkay’ın gurur günü

Sosyal medya platformlarını aktif kullanan ve hayranlarıyla bağını koparmayan ünlü isim, paylaştığı son fotoğraflarla hem zamanın hızını gözler önüne serdi hem de evladının öğrencilik hayatının resmen bittiğini müjdeledi. Takipçilerinin gurur dolu anlarına ortak olduğu Türkay'ın içten açıklamaları hayranlarını duygulandırdı.

"YILLAR NE ÇABUK GEÇTİ"

Oğlunun son sınav gününde heyecanla çekilen karelerini kişisel sosyal medya hesabından yayınlayan İnci Türkay, paylaşımının altına eklediği satırlarla içindeki anne kalbinin coşkusunu kelimelere döktü.

İnci Türkay: Yeni başlangıçların hep mutluluk getirsin

Ünlü isim, paylaştığı fotoğrafa tam olarak şu notu düştü: "Canım oğlum. Bugün üniversite yıllarının son sınavı ve öğrenciliğinin de son günüydü. Yıllar ne çabuk geçti... Emeklerinle, sabrınla ve güzel kalbinle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum. Yeni başlangıçların hep mutluluk getirsin"

SOSYAL MEDYA ADETA ÇALKALANDI: "ANNESİNİN KOPYASI"

Ünlü oyuncunun bu gurur dolu paylaşımının ardından, sosyal medya kullanıcıları ve sadık takipçileri tebrik mesajları yağdırmak için adeta birbiriyle yarıştı.

İnci Türkay’dan oğluyla peş peşe paylaşımlar

Hayranları İnci Türkay'ın bu mutlu gününü en içten dileklerle kutlarken, paylaşılan fotoğraftaki en büyük şok dalgası ise Ali'nin geçen yıllar içindeki inanılmaz değişimi üzerinde yaşandı.

İnci Türkay’ın oğlunun son hali şaşırttı

Kullanıcılar, delikanlının annesine olan benzerliği karşısında şaşkınlıklarını gizlemekte zorlandı. Ali'nin özellikle göz yapısı, bakışları ve karakteristik gülüş hatlarıyla gittikçe annesinin adeta bir kopyası haline gelmesi, dijital platformlarda günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

GEÇMİŞTEN NOTLAR: İNCİ TÜRKAY HAKKINDA

15 Temmuz 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen ünlü oyuncu İnci Türkay, 2004-2009 yılları arasında iş insanı Ahmet Eroğlu ile evli kalmıştır. Bu evlilikten 2005 yılında dünyaya gelen oğlu Ali, bugün üniversite mezuniyetiyle annesine büyük bir gurur yaşatmıştır. Ünlü oyuncu, Eylül 2019'da ise uzun yıllardır birlikte olduğu oyuncu ve model Atilla Saral ile Londra'da nikah masasına oturmuştur.

İnci Türkay'ın oğlu Ali kaç yaşında ve babası kimdir?

Ünlü oyuncu İnci Türkay'ın oğlu Ali, 2005 yılında dünyaya gelmiştir ve şu anda 21 yaşındadır. Ali'nin babası, ünlü oyuncunun 2004-2009 yılları arasında evli kaldığı iş insanı Ahmet Eroğlu'dur.

İnci Türkay aslen nereli ve kaç doğumlu?

Ünlü oyuncu İnci Türkay, 15 Temmuz 1972 tarihinde İzmir'de doğmuştur.

İnci Türkay şu an kiminle evli?

Ünlü oyuncu İnci Türkay, uzun yıllardır birlikte olduğu ünlü oyuncu ve model Atilla Saral ile Eylül 2019'da Londra'da evlenmiştir.

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

