Arşivin tozlu raflarından çıkardı, görenler gözlerine inanamadı! Serdar Ortaç ve Ferdi Tayfur'un 31 yıl önceki hali gündem oldu
Türk pop müziğinin ünlü ismi Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla dikkat çekti. Ortaç, arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur ile 1995 yılında çekilen tarihi bir fotoğrafını arşivin tozlu raflarından çıkararak takipçileriyle paylaştı.
Hızlı Özet Göster
- Serdar Ortaç, dijital platformlarda hayranlarıyla bağını güçlü tutuyor.
- Ortaç, Ferdi Tayfur ile 31 yıl önce çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
- 1995 yılına ait bu fotoğraf, Serdar Ortaç'ın kariyerinin ilk yıllarındaki genç halini gösteriyor.
- Paylaşım, müzik dünyasının iki farklı ismini bir araya getirerek nostalji rüzgarları estirdi.
- Gönderi, hayranlardan sevgi dolu yorumlar alarak kısa sürede binlerce beğeni topladı.
Uzun süredir MS (Multipl Skleroz) hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, bu zorlu süreçte hayranlarıyla olan bağını dijital dünyada güçlü tutmaya devam ediyor.
Zaman zaman açtığı samimi canlı yayınlar ve sitemkar açıklamalarıyla adından söz ettiren Ortaç, bu kez herkesi hüzünlü ve bir o kadar da kıymetli bir geçmişe götürdü.
Ünlü popçu, arşivinin tozlu raflarından çıkardığı tarihi bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Serdar Ortaç, merhum sanatçı Ferdi Tayfur ile tam 31 yıl önce yan yana çekildiği ikonik bir fotoğrafı gün yüzüne çıkardı. Müzik dünyasının iki farklı kutbundaki dev isimleri bir araya getiren bu özel paylaşım, nostalji rüzgarları estirdi.
1995 YILINDAN KALAN GENÇLİK KARESİ
Tam anlamıyla bir zaman tüneli niteliği taşıyan ve 1995 yılına uzanan tarihi fotoğrafta, Serdar Ortaç'ın henüz kariyerinin ilk yıllarındaki heyecanlı ve genç hali dikkat çekti. Karabiberim şarkısıyla hayatımıza girdiği o dönemlerde, arabesk müziğin usta çınarı Ferdi Tayfur ile bir araya gelen ünlü popçunun bu karesi, müzik tarihinin ne denli büyük bir hafızaya sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderinin altına, her iki sanatçının da hayranları tarafından sevgi dolu yorumlar yağdırıldı.
Serdar Ortaç'ın zorlu sağlık mücadelesi verdiği bu günlerde, geçmişin güzel ve enerjik anılarına sığınması takipçilerini de duygulandırdı. Sosyal medya kullanıcıları, iki usta ismin yan yana geldiği bu anı "Müzik tarihinin altın karesi" olarak yorumladı.