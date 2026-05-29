Hande Erçel, 79. Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda büyük bir etki yarattı.

Erçel, Avrupa basını ve lüks tüketim dünyasında uluslararası listelerde üst sıralara yükseldi.

Ünlü oyuncu, Danielle Goldberg ile çalışarak dikkat çeken bir stil devrimi gerçekleştirdi.

Erçel, uluslararası medya analiz şirketleri Onclusive ve Lefty'nin verilerine göre 'En Çok Konuşulanlar' listesinde 9. sıraya yükseldi.

Hande Erçel, global marka elçisi olduğu mücevher markasıyla dünya devlerini geride bıraktı.

Fransa'da düzenlenen 79. Cannes Film Festivali geride kaldı ancak yankıları dinmek bilmiyor. Kırmızı halıda boy gösteren Türk oyuncular arasında küresel ölçekte gerçek bir dominasyon kuran tek bir isim oldu: Hande Erçel.

Fotoğraflar: Sosyal medya Ünlü oyuncu, sadece giydiği kıyafetlerle değil, festival boyunca Avrupa basını ve lüks tüketim dünyasında yarattığı güçlü etkiyle uluslararası listeleri altüst etti. Erçel, dünya devlerinin yarıştığı prestijli arenalarda adını en zirveye yazdırmayı başardı.