Cannes'da dünya yıldızlarını gölgede bıraktı! Hande Erçel o küresel listede ilk 10'daki tek Türk oldu
79. Cannes Film Festivali'nde sergilediği duruşla dünya basınının odağına yerleşen ünlü oyuncu Hande Erçel, uluslararası medya analiz şirketlerinin yayımladığı "En Çok Konuşulanlar" listesinde 9. sıraya yükselerek ilk 10'a giren tek Türk isim oldu.
- Hande Erçel, 79. Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda büyük bir etki yarattı.
- Erçel, Avrupa basını ve lüks tüketim dünyasında uluslararası listelerde üst sıralara yükseldi.
- Ünlü oyuncu, Danielle Goldberg ile çalışarak dikkat çeken bir stil devrimi gerçekleştirdi.
- Erçel, uluslararası medya analiz şirketleri Onclusive ve Lefty'nin verilerine göre 'En Çok Konuşulanlar' listesinde 9. sıraya yükseldi.
- Hande Erçel, global marka elçisi olduğu mücevher markasıyla dünya devlerini geride bıraktı.
Fransa'da düzenlenen 79. Cannes Film Festivali geride kaldı ancak yankıları dinmek bilmiyor. Kırmızı halıda boy gösteren Türk oyuncular arasında küresel ölçekte gerçek bir dominasyon kuran tek bir isim oldu: Hande Erçel.
Ünlü oyuncu, sadece giydiği kıyafetlerle değil, festival boyunca Avrupa basını ve lüks tüketim dünyasında yarattığı güçlü etkiyle uluslararası listeleri altüst etti. Erçel, dünya devlerinin yarıştığı prestijli arenalarda adını en zirveye yazdırmayı başardı.
Kariyerinde "Güneşin Kızları", "Sen Çal Kapımı" ve "Aşk ve Gözyaşı" gibi projelerle sınırları aşan devasa bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu, televizyon ve dijitaldeki yükselişini küresel moda vizyonuyla taçlandırıyor. Cannes'da üst üste üçüncü kez yürüyen Erçel, bu yıl kelimenin tam anlamıyla bir stil devrimi gerçekleştirdi.
Hollywood'un en büyük starlarını giydiren ünlü imaj danışmanı Danielle Goldberg ile el sıkışan oyuncu, metalik yansımalara sahip "sıvı altın" elbisesiyle kırmızı halıya çıktığı an tüm flaşlar ona döndü. Uluslararası moda otoriteleri bu radikal hamleyi tam notla ödüllendirdi.
Ancak asıl zafer, festivalin ardından yayımlanan analiz raporlarıyla belgelendi. Uluslararası medya analiz şirketleri Onclusive ve Lefty'nin yayımladığı verilere göre, Erçel dünya genelindeki "En Çok Konuşulanlar" listesinde 9. sıraya yükseldi ve ilk 10'a giren tek Türk oyuncu oldu.
Global marka elçisi olduğu mücevher markasını temsilen festivale katılan Erçel, dünya devlerini geride bırakarak tüm dikkatleri üzerine çekti.
