Hülya Avşar’dan çok konuşulan bayram paylaşımı! Eski eşler aynı sofrada buluştu

Hülya Avşar, Kurban Bayramı’nda eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç ile çocuklarının da yer aldığı kalabalık aile sofrasını takipçileriyle paylaştı. Fotoğraf, boşanmalarına rağmen çocukları için bir araya gelen ailenin samimi tablosunu gözler önüne serdi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Ünlü isimlerin “aile bayram yemeği” karesi gündem oldu.

Kurban Bayramı'nı ailesiyle birlikte geçiren ünlü sanatçı Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

ESKİ EŞLER AYNI KAREDE

Magazin dünyasının yıllardır konuşulan isimlerinden biri olan Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç ile aynı sofrada buluştu. Bayram yemeğinde tüm aile bir araya gelirken, o anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Hülya Avşar'ın paylaştığı karede, Kaya Çilingiroğlu ile olan kızı Zehra Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'tan dünyaya gelen oğlu Kaya Çilingiroğlu Jr. da yer aldı.

"HEPİNİZE SAĞLIKLI VE MUTLU BAYRAMLAR"

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, paylaşımının altına "Aile bayram yemeğinden hepinize sağlıklı ve mutlu bayramlar" notunu düşerek takipçilerinin bayramını kutladı. Samimi aile tablosu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

ÖRNEK AİLE TABLOSU

1997 yılında Paris'te evlenen Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun evliliği, 2005 yılında sona ermişti. Kaya Çilingiroğlu daha sonra 2009 yılında Feraye Tanyolaç ile nikah masasına oturmuş, çift 2014 yılında yollarını ayırmıştı. Boşanmalarına rağmen çocukları için sık sık bir araya gelen eski eşlerin bayram buluşması, sosyal medyada "örnek aile tablosu" yorumlarına neden oldu.

KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTI

Özellikle çocuklarının mutluluğu için kurdukları sıcak ilişki takipçilerden tam not aldı. Kaya Çilingiroğlu'nun da aile fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşması dikkat çekerken, ünlü isimlerin birlikte verdiği poz magazin gündeminin en çok konuşulan karelerinden biri oldu.

