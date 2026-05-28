Nilüfer’i yıkan veda! 35 yıllık dostuna gözyaşlarıyla uğurlama: "Bıraktın gittin bizi"
Türk müziğinin usta isimlerinden Nilüfer, bayram günü aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü sanatçı, 35 yıldır birlikte çalıştığı yakın dostu ve piyanisti Cengiz Baltepe’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Nilüfer’in sosyal medya paylaşımında "Çok erkendi, daha çok konserler yapacaktık, çok eğlenecektik birlikte… Olmadı" sözlerini ifade etti.
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Nilüfer, Kurban Bayramı'nda aldığı acı haberle büyük bir üzüntü yaşadı.
35 YILLIK DOSTUN ACI KAYBI
Ünlü sanatçı, uzun yıllardır aynı sahneyi paylaştığı yakın dostu ve usta müzisyen Cengiz Baltepe'nin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
"BIRAKTIN GİTTİN BİZİ"
35 yıllık dostunun ani vefatıyla sarsılan Nilüfer, yaptığı paylaşımda duygularını yürek burkan sözlerle dile getirdi. Usta sanatçı paylaşımında, "Ah Cengizciğim… 35 yıllık arkadaşım, dostum. Zarif adam, iyi adam, iyi müzisyen, iyi piyanist. Bıraktın gittin bizi. Hem de hiç beklemediğimiz bir anda. Çok erkendi, daha çok konserler yapacaktık, çok eğlenecektik birlikte… Olmadı" ifadelerini kullandı.
ZAMANSIZ BİR VEDA
Uzun yıllardır Nilüfer'in sahne performanslarında birlikte çalışan Baltepe'nin vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Usta müzisyenin ani kaybı, sevenleri ve yakın dostları tarafından "zamansız bir veda" olarak yorumlandı. Bayram sevincinin yerini derin bir hüzne bıraktığını ifade eden Nilüfer'in paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
CENGİZ BALTEPE KİMDİR?
1963 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Cengiz Baltepe, müzik eğitimine henüz çocuk yaşlarda başladı. 1970 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Ova Sünder'in öğrencisi olarak piyano eğitimi alan Baltepe, dört yıl sonra konservatuvarın yatılı bölümüne geçerek koro ve arp gibi farklı alanlarda da eğitim gördü.
Uzun yıllar boyunca Türk müziğinin önemli isimleriyle çalışan usta müzisyen; Özdemir Erdoğan, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel, Aşkın Nur Yengi ve Funda Arar gibi sanatçılarla sahne ve stüdyo çalışmalarında yer aldı.