14 yıllık dostuyla evlenen Sitare Akbaş’tan çocuk açıklaması: "Allah ne zaman kısmet ederse"
Oyuncu Sitare Akbaş ile eşi Cengiz Orhonlu, Bebek’te objektiflere yansıdı. Çocuk sahibi olma planlarıyla ilgili konuşan çift, “Çocukları çok seviyoruz, Allah ne zaman kısmet ederse” dedi. Öte yandan Akbaş ve Orhonlu aile bağlarının kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.
İlk oyunculuk deneyimini Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı "Zeyno" karakteriyle yaşayan Sitare Akbaş, yıllar içinde başarılı performanslarıyla ekranların sevilen isimlerinden biri haline geldi
14 YILLIK DOSTLUK AŞKA DÖNÜŞTÜ
Genç yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde birçok projede yer alan Akbaş, son dönemde özel hayatıyla da magazin gündeminin dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor. Ünlü oyuncu,14 yıllık dostu olan Cengiz Orhonlu ile 3 Ağustos 2025 tarihinde dünyaevine girmişti. Dostluklarını aşka dönüştüren çift, mutlu birliktelikleriyle sık sık gündeme geliyor.
ARAÇ İÇERİSİNDEN MUHABİRLERLE SOHBET
Son olarak Bebek trafiğinde görüntülenen çift, araç içerisinden muhabirlerle sohbet etti. Keyifli halleriyle dikkat çeken Akbaş ve Orhonlu, aile bağlarının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Bayram dönemlerinde mutlaka aile büyüklerini ziyaret etmeye özen gösterdiklerini belirten Akbaş, geleneksel aile yapısına verdikleri önemi anlattı.
"ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORUZ"
Özel hayatlarına dair soruları da yanıtlayan çift, çocuk sahibi olma planlarıyla ilgili temkinli konuştu. İkili, "Sadece düşünüyoruz. Olursa sizin de haberiniz olur. Çocukları çok seviyoruz. Allah ne zaman kısmet ederse" ifadelerini kullandı.
AŞK HİKAYELERİNİN PERDE ARKASI
Çift ayrıca dostluktan evliliğe uzanan aşk hikayelerini de ilk kez anlattı. Sitare Akbaş, yıllar önce bir projede partner olduklarını ve o dönemde aralarında çok güçlü bir arkadaşlık bağı kurulduğunu söyledi. Akbaş, "Çok güzel bir dostluğumuz başladı. Hiçbir aşkı onun dostluğuna değişmem diyordum. Dostluğumuzu riske attık" sözleriyle ilişkilerinin başlangıcını anlattı.
"BEN SUSTUM O DAYANAMADI KONUŞTU"
Cengiz Orhonlu'nun uzun süre duygularını içinde yaşadığını söyleyen oyuncu, ilişkilerinin kısa sürede evliliğe dönüşmesinin çevrelerinde büyük şaşkınlık yarattığını ifade etti. Akbaş, "Yakın çevremize 'Biz aşık olduk, evleniyoruz' dediğimizde herkes şoke oldu" dedi. Orhonlu ise duygularını esprili bir dille anlatarak, "Bir his geldi, bir hal geldi. Ben sustum, o dayanamadı konuştu" ifadelerini kullandı.
BEBEK İDDİALARINA YANIT
Öte yandan Sitare Akbaş, çıkan hamilelik iddialarına da geçtiğimiz aylarda açıklık getirdi. Güzel oyuncu, "Öyle bir durum yok. Olsaydı da saklamazdık. Gerçekten böyle bir şey olduğunda alnımızın akıyla söyleriz" diyerek söylentilere son noktayı koydu.
