14 yıllık dostuyla evlenen Sitare Akbaş’tan çocuk açıklaması: "Allah ne zaman kısmet ederse"

"ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORUZ" Özel hayatlarına dair soruları da yanıtlayan çift, çocuk sahibi olma planlarıyla ilgili temkinli konuştu. İkili, "Sadece düşünüyoruz. Olursa sizin de haberiniz olur. Çocukları çok seviyoruz. Allah ne zaman kısmet ederse" ifadelerini kullandı.

AŞK HİKAYELERİNİN PERDE ARKASI Çift ayrıca dostluktan evliliğe uzanan aşk hikayelerini de ilk kez anlattı. Sitare Akbaş, yıllar önce bir projede partner olduklarını ve o dönemde aralarında çok güçlü bir arkadaşlık bağı kurulduğunu söyledi. Akbaş, "Çok güzel bir dostluğumuz başladı. Hiçbir aşkı onun dostluğuna değişmem diyordum. Dostluğumuzu riske attık" sözleriyle ilişkilerinin başlangıcını anlattı.