Ünlülerin estetikçisi telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü: Ayşe Yıldız 130 bin TL'sini kaptırdı
Ünlülerin estetikçisi olarak bilinen Ayşe Yıldız’ı arayan kişi, kendisini avukat olarak tanıttı. Hakkında dava dosyası bulunduğu yalanıyla kandırılan Yıldız’ın hesabından binlerce lira çekildi. Yıldız, toplam 130 bin TL’sini kaptırınca soluğu savcılıkta aldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli kısa sürede yakalandı.
Hızlı Özet Göster
- Dolandırıcılar, kendilerini avukat olarak tanıtarak ünlü estetikçi Ayşe Yıldız'dan toplam 81 bin TL para aldı.
- Şüpheliler, sahte dava dosyası iddiasıyla Ayşe Yıldız'ı ikna ederek önce 49 bin TL, sonra 32 bin TL para transfer ettirdi.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ali B. ve Ceylan D. isimli 2 şüpheli yakalandı.
- Yakalanan şüpheliler, Ayşe Yıldız'ın zararını karşıladı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
- Ayşe Yıldız dolandırıldığını anlayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Dolandırıcıların kurbanlarından birisi de ünlülerin estetikçisi Ayşe Yıldız oldu.
KENDİSİNİ AVUKAT OLARAK TANITTI
Kendisini avukat olarak tanıtan bir kişi, 15 Mayıs günü Ayşe Yıldız'ı aradı, hakkında dava dosyası bulunduğunu söyledi. Şüpheli kişi 49 bin TL uzlaşma bedelini ödemesi halinde dosyanın kapanacağını söyledi. Ayşe Yıldız parayı gönderdi, bir süre sonra şahıs yeniden aradı hakkında aynı türden bir dava daha olduğunu Yıldız'a iletti.
SAVCILIĞIN YOLUNU TUTTU
Estetikçi, şahsın verdiği hesap adresine 49 bin TL parayı yolladı. Şüpheli bu sefer de Yıldız'ın hesabına güvenlik gereği bloke koyması gerektiğini söyledi. Ayşe Yıldız mobil hesabına girerek şahsın yönlendirdiği işlemlerin ardından hesabından 32 bin TL para çekildi. Dolandırıldığını anlayan Yıldız savcılığın yolunu tutarak şikayetçi oldu.
2 KİŞİ YAKALANDI
Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişiyi kısa sürede yakaladı.
AYŞE YILDIZ'IN ZARARI KARŞILANDI
Ali B., ve Ceylan D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Ayşe Yıldız'ın zararını karşıladı. Şahıslar adli kontrol kararıyla nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.