Sıla Türkoğlu setten çıkıp İzmir'e koştu: Elinde kazma kürek bahçede meyve topladı
Yoğun geçen sezonun ardından memleketi İzmir’e giden Sıla Türkoğlu, doğayla iç içe anlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun çiçek ekip meyve topladığı doğal halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Türkoğlu’nun sade yaşam tarzı hayranlarından tam not aldı.
Ekranların sevilen oyuncularından Sıla Türkoğlu, yoğun geçen çekim temposunun ardından dinlenmek için memleketi İzmir'in yolunu tuttu.
ŞEHİR HAYATINA KISA BİR MOLA
Şehir hayatına kısa bir mola veren güzel oyuncu, doğayla iç içe geçirdiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşınca büyük ilgi gördü. Bahçe işleriyle ilgilenen Türkoğlu'nun paylaşımlarında elinde kazma kürekle çalıştığı, çiçek ektiği ve ağaçlardan meyve topladığı anlar yer aldı.
ÇİÇEK DİKTİ MEYVE TOPLADI
Pazardan aldığı çiçekleri tek tek diken oyuncu, daha sonra bahçedeki ağaçlardan malta eriği ve limon topladı. Doğal ve sade halleriyle dikkat çeken oyuncunun paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, Türkoğlu için "Doğallığın temsilcisi", "Şehirden kaçıp huzuru bulmuş" ve "Her hali çok güzel" yorumlarında bulundu.
ROL ALDIĞI PROJELERLE ADINI DUYURDU
Oyunculuk kariyerine 2018 yılında yayınlanan "Ağlama Anne" dizisiyle başlayan Sıla Türkoğlu, son yıllarda yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Başarılı oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ
Uzun süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile mutlu bir birliktelik yaşayan Türkoğlu, geçtiğimiz aylarda sevgilisinden aldığı evlilik teklifini de sosyal medya hesabından paylaşmıştı. O romantik anlar kısa sürede büyük yankı uyandırmıştı.
DOĞAYLA BAŞ BAŞA VAKİT GEÇİRDİ
Sevgilisiyle sık sık yurt dışı seyahatlerine çıkan ünlü oyuncu, bu kez tatil rotasını memleketine çevirdi. Yaz sezonunu İzmir'de açan Türkoğlu'nun doğayla baş başa geçirdiği anlar, hayranlarından tam not aldı.