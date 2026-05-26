Bestemsu Özdemir oğlu Sarp Marco ile yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı: "1.5 ayımı yatarak geçirdim"
Bestemsu Özdemir, anne olduktan sonra hayatında yaşadığı büyük değişimi samimi sözlerle anlattı. Hamilelik sürecinde erken doğum riski nedeniyle zor günler geçirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, “Hayatımın en özel ve en güzel dönemini yaşıyorum” dedi. Özdemir’in annelikle ilgili duygusal açıklamaları kısa sürede büyük ilgi gördü.
- Bestemsu Özdemir, Ağustos 2025'te Ersin Görkem ile evlenip oğlu Sarp Marco'yu dünyaya getirdi.
- Hamilelik sürecinde 1.5 ay boyunca yatak istirahati yaparak bebeğini kaybetme korkusu yaşadı.
- Oyuncu, oğlunun henüz 17 günlükken sete çıktığını ve bebek arabasıyla provaya götürdüğünü açıkladı.
- Özdemir, kadın bedeninin her haliyle güzel olduğunu ve çatlakları, selülitleriyle kendini kabul ettiğini söyledi.
- Bestemsu Özdemir, oğlunun ileride oyuncu veya sporcu olmasını istediğini belirtti.
Başarılı oyuncu Bestemsu Özdemir, anne olduktan sonra hayatında başlayan o büyüleyici dönüşümü, tüm içtenliğiyle Şamdan Plus'a anlattı.
"HAYATIMIN EN ÖZEL VE EN GÜZEL DÖNEMİ"
Annelik heyecanından hayatındaki köklü değişimlere kadar pek çok konuda samimi itiraflarda bulunan Özdemir, şunları söyledi:
Anneler hep 'Yaşayınca göreceksin' derdi, meğer gerçekten öyleymiş. Bir yandan aşık olmak gibi, kalbimde kelebekler uçuşuyor; bir yandan da heyecandan ellerim buz kesiyor. Onun yeni öğrendiği en ufak mimik bile çok tarifsiz. Evet, hayatımın en özel ve en güzel dönemini yaşıyorum.
"1.5 AYIMI YATARAK GEÇİRDİM"
Hamilelik sürecinde yaşadığı erken doğum riski ve hastanede geçen zorlu günleri tum içtenliğiyle paylaşan oyuncu, "Zorlu bir süreçti; 1.5 ayımı yatarak geçirdim. Bebeğimi kaybetme korkusu psikolojik olarak çok yorucuydu. İşte bu yüzden, zorluklarla gelen bu mucizeyi şu an sağlıkla kucağımda tutuyor olmak bana her şeyden daha iyi geliyor." sözlerini ifade etti.
NE OLMUŞTU?
Bestemsu Özdemir, Ağustos 2025'te eski basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem ile Fethiye'de sade bir törenle evlenmiş, kısa süre sonra oğlu Sarp Marco'yu kucağına almıştı. Anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oğlu Sarp Marco'nun ileride hangi mesleği seçmesini istediğine dair konuşan Özdemir, "Oyuncu veya sporcu olmasını çok isterim. Masa başı bir işten ziyade yaratıcı ve heyecanlı bir iş yapmasını isterim" ifadelerini kullandı.
"BENİM BEDENİN HER HALİYLE GÜZEL"
Hamilelik süreciyle ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özdemir, kadın bedenine yönelik eleştirilere tepki göstererek, "İçinde bir can büyütüp dünyaya getiriyorsun. Kadının çatlağı da olur, selüliti de… Benim bedenim her haliyle çok güzel" dedi. Yaz aylarında çatlakları ve selülitleriyle görüntülenmekten çekinmeyeceğini söyleyen oyuncu, kadınların her halleriyle kendilerini sevmeleri gerektiğini vurguladı.
17 GÜNLÜKKEN SETE ÇIKTI
Öte yandan Özdemir, oğlu henüz 17 günlükken yeniden sete çıktığını da açıklamıştı. Prematüre doğmasına rağmen bebeğini sete götürdüğünü söyleyen oyuncu, "Bebek arabasına koyup sete götürdüm. Her gün 8-9 saat benimle provadaydı" sözleriyle annelik ve iş hayatını bir arada yürütmeye çalıştığını anlatmıştı.