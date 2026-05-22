CANLI YAYIN
Geri

Saçları bembeyaz oldu, adeta eridi! Ameliyat sonrası ortaya çıkan İbrahim Tatlıses'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Geçirdiği sağlık sorunlarının ardından ameliyat olan İbrahim Tatlıses, haftalar sonra ortaya çıkan son görüntüsüyle magazin gündemine oturdu. Tedavi sürecini tamamlayan usta sanatçının saçlarının tamamen beyazlaması ve verdiği kilolar dikkat çekerken, geçmişte çocuklarına kızıp mirasını devlete bağışlayacağını söylediği vasiyet açıklaması yeniden akıllara geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İbrahim Tatlıses’ten haftalar sonra ilk fotoğraf! Son hali dikkat çekti

Yurt dışındaki yoğun ve yorucu konser maratonunun ardından İstanbul'daki evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses, zorlu bir tedavi sürecini geride bıraktı. Enfeksiyon değerlerinin yükselmesi nedeniyle geçtiğimiz haftalarda ameliyat masasına yatan usta sanatçı, operasyonun ardından uzun süredir fizik tedavi görüyordu.

İbrahim Tatlıses’ten haftalar sonra ilk fotoğraf! Son hali dikkat çekti

Tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığı öğrenilen Tatlıses, kendisiyle ilgilenen doktorlara ve hastane çalışanlarına teşekkür ederek sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu.

İbrahim Tatlıses’ten haftalar sonra ilk fotoğraf! Son hali dikkat çekti

HAFTALAR SONRA GELEN FOTOĞRAF SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Haftalar sonra ilk kez yeni görüntülerini paylaşan İbrahim Tatlıses'in son hali magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Fotoğraflarda usta sanatçının bir hayli kilo verdiği ve adeta iğne ipliğe döndüğü gözlendi.

İbrahim Tatlıses’ten haftalar sonra ilk fotoğraf! Son hali dikkat çekti

Bunun yanı sıra, yıllardır koyu renkte görmeye alışık olduğumuz saçlarının beyazlamış olması da hayranlarının dikkatinden kaçmadı. İmparator'un bu değişimi sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girerken, sevenleri usta sanatçıyı geçmiş olsun mesajlarına boğdu.

İbrahim Tatlıses’ten haftalar sonra ilk fotoğraf! Son hali dikkat çekti

MİRAS KRİZİ YENİDEN AKILLARA GELDİ: "HEPSİNİ DEVLETE BIRAKACAĞIM!"

Tatlıses'in bu sarsıcı değişimi, geçtiğimiz aylarda hastane kapısında yaptığı ve bazı çocuklarına sitem ettiği o çok konuşulan "vasiyet" açıklamasını yeniden gündeme taşıdı. Bazı aile bireyleriyle arasının açık olduğunu gizlemeyen ünlü türkücü, hastanede kendisini yalnız bırakan evlatlarını içeri aldırmadığını itiraf etmişti.

İbrahim Tatlıses’ten haftalar sonra ilk fotoğraf! Son hali dikkat çekti

İmparator lakaplı ünlü türkücü, şu ifadeleri kullanmıştı:

Çocuklarımın bazılarının hastaneye alınmamasını ben istedim. Onlar benim kalbimde hak ettikleri yerde değiller. Benim babam bu haldeyken ben babamı yalnız bırakmam, babam için ölürüm. Mirasımın hepsini devlete bırakacağım. Kuruş yok, bazıları yüzünden ailemin de bir kısmı mağdur kaldı

İbrahim Tatlıses’ten haftalar sonra ilk fotoğraf! Son hali dikkat çekti

Tatlıses, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Bana babam para bırakmadı, babam ciğerciydi. Parayı kendim kazandım, saçarım dağıtırım kime ne? Ben onlara çok büyük miras bıraktım farkında değiller. İbrahim Tatlıses deyince bütün kapılar açılıyor, onu kullanmasını bilemediler.

İbrahim Tatlıses’ten haftalar sonra ilk fotoğraf! Son hali dikkat çekti

MERAK EDİLENLER

İbrahim Tatlıses'in hastalığı neydi ve şu anki sağlık durumu nasıl?

İbrahim Tatlıses, yoğun konser programı sonrası enfeksiyon değerlerinin yükselmesi nedeniyle ameliyat olmuş ve ardından fizik tedavi görmüştür. Şu an tedavi süreci başarıyla tamamlanmış ve hastaneden taburcu edilmiştir.

İbrahim Tatlıses'in son fotoğrafındaki değişiklikler nelerdir?

Haftalar sonra paylaşılan yeni fotoğrafta ünlü sanatçının oldukça kilo verdiği ve yıllardır koyu renk olan saçlarının beyazladığı görülmektedir.

İbrahim Tatlıses mirasını kime bırakacağını açıkladı?

İbrahim Tatlıses, kırgın olduğu bazı çocuklarına sitem ederek, mirasının tamamını devlete bırakacağını ve evlatlarına kuruş vermeyeceğini ifade etmiştir.

*Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

Takvim Kaynak Tercihleri
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin