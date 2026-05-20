Sahnede acı dolu anlar! Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt apar topar ameliyata alındı
Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, Don Kişot Müzikali'nin Ankara turnesinde sahnedeyken talihsiz bir kaza geçirdi. Birinci perdenin sonuna doğru aşil tendonu kopan ve apar topar İstanbul'a dönerek ameliyata alınan usta oyuncu, sağlık durumu hakkında ilk açıklamayı yaptı.
"Leyla ile Mecnun" dizisindeki Erdal Bakkal karakteriyle ve rol aldığı sayısız projeyle hafızalara kazınan oyuncu Cengiz Bozkurt, başrolünde yer aldığı Don Kişot Müzikali'nin Ankara turnesinde talihsiz bir kaza geçirdi.
Sahne performansı sırasında aniden sakatlanan Bozkurt'un hayranlarını korkutan bir kaza yaşadığı öğrenildi. Oyunun heyecan dolu dakikalarında acı içinde kalan ünlü sanatçı, sahnede yaşadığı talihsiz kaza sonrası sakatlandı.
"İSTANBUL'A DÖNER DÖNMEZ AMELİYAT OLDUM"
Yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından apar topar İstanbul'a dönen Cengiz Bozkurt, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamayla aşil tendonunun koptuğunu duyurdu.
İstanbul'a getirilir getirilmez ameliyat masasına yatan usta oyuncu, operasyon sonrası hasta yatağından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ankara turnemiz sırasında sahnede, birinci perdenin sonuna doğru maalesef aşil tendonum koptu. İstanbul'a döner dönmez ameliyat oldum, gayet iyiyim. Hem geçmiş olsun mesajlarına hem de bu durumu büyük anlayışla karşılayan muhteşem Ankara seyircisine çok teşekkür ederim."
