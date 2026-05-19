Seda Sayan'dan Safiye Soyman itirafı: Takipten çıkınca bunalıma girdi
Ünlü sanatçı Seda Sayan, Instagram hesabından oğlu hariç herkesi takipten çıkardığı dönemde en yakın dostu Safiye Soyman'ın resmen bunalıma girdiğini itiraf etti. Magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamada Sayan, dostunun kendisine "Sen benim hiçbir şeyimi beğenmiyorsun" diye sitem ettiğini söyledi.
- Seda Sayan, Instagram'da sadece oğlu Oğulcan Engin'i takipte bırakarak büyük bir temizlik yaptı.
- Seda Sayan'ın bu kararı, en yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın tepkisine neden oldu ve Soyman bunalıma girdi.
- Sayan, Soyman'a bu durumun genel bir karar olduğunu açıklamakta zorlandığını belirtti.
- Seda Sayan, Safiye Soyman ile olan eski dostluğunu ve dijital dünyanın etkilerini anlattı.
- Sayan, sosyal medyanın dostlukları nasıl etkilediğine dair sitemini dile getirdi.
Magazin dünyasının en yakın dostları olarak bilinen ve yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Seda Sayan ve Safiye Soyman arasında geçmişte yaşanan kriz, Seda Sayan'ın açıklamalarıyla tekrar gündeme geldi.
Instagram hesabında büyük bir temizliğe giderek sadece oğlu Oğulcan Engin'i takipte bırakan Seda Sayan, bu radikal kararının perde arkasında yaşanan eğlenceli ve düşündürücü anları yayında açık yüreklilikle anlattı.
Yaptığı bu hamle sonrası ilk ve en büyük tepkinin en yakın arkadaşı Safiye Soyman'dan geldiğini belirten Seda Sayan, dostunun bu durum nedeniyle resmen bunalıma girdiğini itiraf ederek o dönem yaşananları şu sözlerle özetledi:
"Sosyal medyada herkesi takipten çıktık. Bir tek Oğulcan kaldı. İlk bunalıma giren Safiye oldu. Ona 'Bu seninle ilgili değil, genel' dedim. Bunu anlatana kadar göbeğim çatladı. Takipten çıkınca paylaştıklarını görmüyorsun ya, morali bozuldu. 'Sen benim hiçbir şeyimi likelamıyorsun' dedi."
Safiye Soyman ile olan bağının çok eskiye dayandığını, oğlu Oğulcan'ın adeta Soyman'ın ellerinde büyüdüğünü programda bir kez daha hatırlatan ünlü sanatçı, dijital dünyanın getirdiği bu yeni nesil küslüklere karşı sitemini şu sözlerle sürdürdü:
"Safiye ile çok yakın dostuz. Oğulcan onun elinde büyüdü. Yine de mesele likelamaya geldi. Likelamak hayatımıza ne kadar girmiş. Sevgimizin ölçüsü like mı ya?"
Seda Sayan'ın bu çarpıcı ve samimi "like" sitemi, sosyal medyanın ve dijital etkileşimlerin gerçek hayattaki en köklü dostlukları bile nasıl etkileyebildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.