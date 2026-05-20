"Ağlıyordum derken yalan değildi!" 20 kilo veren Bergüzar Korel'den şoke eden geçmiş ve bugün videosu!

Sıkı diyet ve spor programıyla 20 kilo vererek adeta iğne ipliğe dönen ünlü oyuncu Bergüzar Korel, spor salonunda kaydettiği iki ayrı video ile 8 ayda yaşadığı büyük değişimi gözler önüne serdi. Geçmişte 7,5 kilo ile seti tamamlayamazken şimdilerde 30 kilo ile çalışan usta oyuncu, zayıflama sürecine dair samimi açıklamalarda bulundu.

20 kilo veren Bergüzar Korel spor salonundan o videoları yayınladı

27 Ağustos 1982 İstanbul doğumlu olan oyuncu Bergüzar Korel, bir döneme damga vuran Binbir Gece dizisindeki "Şehrazat Evliyaoğlu" karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Yeşilçam'ın ünlü oyuncuları Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın kızı olan Korel, 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile dünyaevine girmişti. Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen çift, 2010 yılında oğulları Ali'yi, 2020'de Han'ı ve 2021'de ise kızları Leyla'yı kucağına alarak 3 çocuk sahibi olmuştu.

Bergüzar Korel 7,5 kilodan 30 kiloya çıktığı o azim öyküsünü anlattı

Ailesiyle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, son dönemlerde ise verdiği kilolarla çok konuşuldu. Sıkı bir diyet ve spor programı uygulayan, bu süreci de hiç aksatmayan oyuncu, tam 20 kilo vererek adeta iğne ipliğe döndü.

2 ayrı video 2 ayrı Bergüzar Korel!

Sosyal medya hesabında zaman zaman zayıflama sürecine dair açıklamalarda bulunan Bergüzar Korel, o paylaşımlarına yenilerini ekledi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından spor salonunda çekilen iki ayrı videosunu yayınlayarak 8 ayda vücudunda ve gücünde yaşanan değişimi takipçileriyle paylaştı.

Bergüzar Korel: 7,5 kg ile seti tamamlayamıyorum

Korel, ilk olarak "15 Eylül 2025" tarihine ait geçmiş bir videosunu paylaştı. Bu görüntüde bacak geliştirme aletinde çalışırken oldukça zorlandığı ve acı çektiği görülen ünlü isim, videonun üzerine şu notu düştü:

"15 Eylül 2025. 7,5 kg ile seti tamamlayamıyorum. Ağlıyordum derken yalan değildi😂"

Bergüzar Korel'den azmin zaferi! 8 ayda 20 kilo verdi
Bergüzar Korel: 8 ayda bu noktaya geldim

Ünlü oyuncu daha sonra, "20 Mayıs 2026" yani bugüne ait güncel antrenman videosunu yayınladı. Son videoda bacak geliştirme aletinde çok daha rahat ve güçlü bir performans sergileyen Bergüzar Korel, ağırlığı tam 30 kiloya çıkardığını belirterek şu detayları yazdı:

"20 Mayıs 2026. 30 kg 3 set. Bu videoları paylaşıyorum çünkü ben ciddi sakatlıkları olan, ağrıdan korkan, hep yarı yolda pes eden biriydim, ona rağmen bebek adımlarıyla, yavaş yavaş 8 ayda bu noktaya geldim. İyi hoca, disiplin ve dikkatli beslenmeyle neler mümkün göstermek istedim. Akşam konserde görüşürüz"

Bergüzar Korel zayıflama iğnesi mi kullandı?

Kısa sürede fazla kilolarından kurtularak muazzam bir forma kavuşan Bergüzar Korel hakkında, bir dönem zayıflama iğnesi kullandığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ünlü oyuncu geçmişte yaptığı açıklamada bu iddiaları kesin bir dille yalanlamış ve başarısının sırrının sadece emek olduğunu şu sözlerle ifade etmişti:

"Hayatım boyunca çok kilo alıp verdim ama ilk kez 4 aydır disiplinle, ful beslenme ve antrenman programıyla böyle bir değişim yaşadım. Spor hocalarımın, diyetisyenimin ve benim emeğimle oldu bu."

Bergüzar Korel’in 8 aylık değişimi

Ünlü oyuncunun paylaştığı bu iki video, sıfırdan başlayıp azimle devam edildiğinde nasıl bir başarıya ulaşılabileceğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Bergüzar Korel hakkında merak edilenler

Bergüzar Korel kimin kızıdır ve ne zaman evlenmiştir?

Bergüzar Korel, Yeşilçam'ın usta oyuncuları Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın kızıdır. Kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile 2009 yılında evlenmiştir.

Bergüzar Korel'in kaç çocuğu var?

Ünlü çiftin Ali (2010), Han (2020) ve Leyla (2021) adlarında 3 çocuğu bulunmaktadır.

Bergüzar Korel spor salonu videosunda nasıl bir gelişim gösterdi?

Korel, 15 Eylül 2025'te 7,5 kg ağırlıkla çalışırken ağlayıp seti tamamlayamazken, 20 Mayıs 2026'da disiplinli çalışması sayesinde 30 kg ağırlıkla 3 seti başarıyla tamamladığını göstermiştir.

Popüler kültürün bize sunduğu "mucizevi ve zahmetsiz zayıflama" yalanlarına karşı Bergüzar Korel'in paylaştığı bu iki video adeta tokat gibi bir gerçeklik barındırıyor. Üç çocuk dünyaya getirmiş, hayatı boyunca kilo dalgalanmaları yaşamış bir kadının, acılardan ve sakatlıklardan korkmasına rağmen "bebek adımlarıyla" başladığı o yolda ulaştığı nokta muazzam. 7,5 kiloda gözyaşı döken o kadından, bugün 30 kiloyu kararlılıkla kaldıran fit bir anneye dönüşmek kolay bir süreç değil.

Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin