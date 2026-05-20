Ünlü oyuncu daha sonra, "20 Mayıs 2026" yani bugüne ait güncel antrenman videosunu yayınladı. Son videoda bacak geliştirme aletinde çok daha rahat ve güçlü bir performans sergileyen Bergüzar Korel, ağırlığı tam 30 kiloya çıkardığını belirterek şu detayları yazdı:

"20 Mayıs 2026. 30 kg 3 set. Bu videoları paylaşıyorum çünkü ben ciddi sakatlıkları olan, ağrıdan korkan, hep yarı yolda pes eden biriydim, ona rağmen bebek adımlarıyla, yavaş yavaş 8 ayda bu noktaya geldim. İyi hoca, disiplin ve dikkatli beslenmeyle neler mümkün göstermek istedim. Akşam konserde görüşürüz"