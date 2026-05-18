Türkiye standına Cannes’ta yoğun ilgi: Türk sineması dünyaya tanıtıldı
79. Cannes Film Festivali kapsamında kurulan Türkiye standı, uluslararası sektör temsilcilerinden yoğun ilgi gördü. Türk yapım şirketleri ve oyuncuların katıldığı görüşmelerde yeni iş birlikleri ve ortak yapım fırsatları masaya yatırıldı. Festival boyunca Türkiye’nin film çekim imkanları, prodüksiyon altyapısı ve yaratıcı endüstrileri kapsamlı şekilde tanıtıldı.
- Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 79. Cannes Film Festivali'nde Türkiye standını ziyaretçilere açtı.
- Türk yapım şirketleri ve sektör temsilcileri, Cannes Film Marketi'nde uluslararası profesyonellerle ortak yapım fırsatlarını görüştü.
- Bakanlık, Türk sinemasının uluslararası dolaşımını artırmak için film teşvikleri ve tanıtım materyalleri hazırladı.
- Stantta Türkiye'nin farklı coğrafi bölgeleri ve film çekim mekanları uluslararası konuklara tanıtıldı.
- Caner Cindoruk, Engin Altan Düzyatan ve diğer Türk sinema oyuncuları festivalde yaratıcı endüstriler hakkında görüşmeler yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce 79. Cannes Film Festivali kapsamında kurulan Türkiye standı, ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü.
ULUSLARARASI PROFESYONELLERLE BİR ARADA
Festival kapsamında düzenlenen "Cannes Film Marketi" alanında kurulan stantta Türk yapım şirketleri, satış ajansları ve sektör temsilcileri uluslararası profesyonellerle bir araya gelerek yeni işbirlikleri ve ortak yapım fırsatlarını değerlendirdi. Türkiye'nin prodüksiyon altyapısı, teşvik sistemi, teknik imkanları ve film çekim süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler sektör temsilcileriyle paylaşıldı.
KAPSAMLI TANITIM MATERYALLERİ
Festival süresince stantta gerçekleştirilen görüşmelerde Türk sinemasının uluslararası dolaşımını artırmaya yönelik temaslar öne çıktı, Bakanlık tarafından hazırlanan "Film Yapım Teşvikleri Rehberi" ile Türk filmleri, yapım ve post-prodüksiyon şirketleri, satış ajansları ve Türkiye'de düzenlenen festivallere ilişkin kapsamlı tanıtım materyalleri uluslararası konuklara sunuldu.
FİLM ÇEKİM MEKANLARI TANITILDI
Ülkenin farklı coğrafyaları ile film çekim mekanlarının tanıtıldığı stantta, doğal güzelliklere sahip bölgelerden tarihi antik kentlere uzanan çeşitli çekim alanlarına ilişkin içerikler yer aldı. Öte yandan festival kapsamında standı ziyaret eden sinema ve dizi dünyasının tanınmış isimleri uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
YARATICI ENDÜSTRİLERE YÖNELİK GÖRÜŞMELER
Bu kapsamda, Caner Cindoruk, Engin Altan Düzyatan, Engin Akyürek, Ozan Akbaba ve Özge Gürel, Türkiye'nin yaratıcı endüstrilerine yönelik uluslararası ilgiyi güçlendiren görüşmeler gerçekleştirdi.