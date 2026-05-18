Türkiye standına Cannes’ta yoğun ilgi: Türk sineması dünyaya tanıtıldı

Caner Cindoruk, Engin Altan Düzyatan ve diğer Türk sinema oyuncuları festivalde yaratıcı endüstriler hakkında görüşmeler yaptı.

Bakanlık, Türk sinemasının uluslararası dolaşımını artırmak için film teşvikleri ve tanıtım materyalleri hazırladı.

79. Cannes Film Festivali kapsamında kurulan Türkiye standı

ULUSLARARASI PROFESYONELLERLE BİR ARADA

Festival kapsamında düzenlenen "Cannes Film Marketi" alanında kurulan stantta Türk yapım şirketleri, satış ajansları ve sektör temsilcileri uluslararası profesyonellerle bir araya gelerek yeni işbirlikleri ve ortak yapım fırsatlarını değerlendirdi. Türkiye'nin prodüksiyon altyapısı, teşvik sistemi, teknik imkanları ve film çekim süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler sektör temsilcileriyle paylaşıldı.