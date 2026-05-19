Olayın sosyal medyada gündem olmasıyla dijital yayıncılık anlayışının boyutu bir kez daha tartışmaya açıldı.

Hakkı Bulut, katıldığı bir sosyal medya platformunda bir TikTok fenomeni tarafından yapılan şaka nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakkı Bulut, katıldığı bir sosyal medya platformunda kelimenin tam anlamıyla neye uğradığını şaşırdı. Çağın dijital eğlence kültürüne ayak uydurmak ve genç kuşakla bağ kurmak amacıyla bir canlı yayına konuk olan sanatçı, ekranın karşı tarafında sergilenen tavırlar nedeniyle derin bir hayal kırıklığı yaşadı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan olay, dijital dünyadaki yeni nesil yayıncılık anlayışının ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

İYİ NİYETİNİN KURBANI OLDU: "SENİ TAM DUYAMIYORUM KARDEŞ"

Söz konusu canlı yayında, internet dünyasında aniden hareketsiz kalarak bağlantı kopmuş taklidi yapan bir TikTok fenomeni, usta sanatçıyı kendi oyununa alet etti. Karşısındaki gencin heykel gibi kalmasını internet şebekesinden kaynaklanan teknik bir arıza zanneden ve yayını kurtarmak için saf bir çabayla didinen Hakkı Bulut, şaşkınlığını ve çaresizliğini şu sözlerle dışa vurdu:

"Yine kestiler, yine kestiler. Kardeş, konuşturmuyorlar. Ben seni tam duyamıyorum, anlayamıyorum. Bunu kim yapıyor bilmiyorum"