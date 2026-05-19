Hakkı Bulut "Sinirimden ağlıyorum şu an" diyerek isyan etti! TikTok’taki yeni nesil şaka tarzı sanatçıyı gözyaşlarına boğdu
Arabesk müziğin usta ismi Hakkı Bulut, konuk olduğu TikTok canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı. Karşılaştığı yeni nesil şaka tarzı karşısında neye uğradığını şaşıran sanatçı, gözyaşlarını tutamayarak yayında içini döktü.
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakkı Bulut, katıldığı bir sosyal medya platformunda kelimenin tam anlamıyla neye uğradığını şaşırdı. Çağın dijital eğlence kültürüne ayak uydurmak ve genç kuşakla bağ kurmak amacıyla bir canlı yayına konuk olan sanatçı, ekranın karşı tarafında sergilenen tavırlar nedeniyle derin bir hayal kırıklığı yaşadı.
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan olay, dijital dünyadaki yeni nesil yayıncılık anlayışının ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.
İYİ NİYETİNİN KURBANI OLDU: "SENİ TAM DUYAMIYORUM KARDEŞ"
Söz konusu canlı yayında, internet dünyasında aniden hareketsiz kalarak bağlantı kopmuş taklidi yapan bir TikTok fenomeni, usta sanatçıyı kendi oyununa alet etti. Karşısındaki gencin heykel gibi kalmasını internet şebekesinden kaynaklanan teknik bir arıza zanneden ve yayını kurtarmak için saf bir çabayla didinen Hakkı Bulut, şaşkınlığını ve çaresizliğini şu sözlerle dışa vurdu:
"Yine kestiler, yine kestiler. Kardeş, konuşturmuyorlar. Ben seni tam duyamıyorum, anlayamıyorum. Bunu kim yapıyor bilmiyorum"
"ŞU ANDA AĞLIYORUM SİNİRİMDEN"
Dakikalarca süren bu ısrarlı hareket karşısında ne yapacağını bilemeyen, durumu anlamlandırmaya çalışırken adeta ruhsal bir kırılma yaşayan sanatçı, bunun aslında bir arıza değil, kendisiyle dalga geçmek için kurgulanmış bir "şaka" olduğunu öğrenince adeta yıkıldı.
Bulut, canlı yayında gözyaşlarını tutamayarak içindeki o büyük kırgınlığı şu cümlelerle haykırdı:
"Beni en çok yaralayan gariban eşimin yanımda 'Hakkı üzme çocuğu' demesi oldu. Şu anda ağlıyorum sinirimden"
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Usta sanatçının gözyaşlarına boğulduğu o canlı yayından kesitler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Dijital dünyayı ayağa kaldıran görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcıları da adeta ikiye bölündü. İzleyenlerin bir kısmı yapılan bu şakayı eğlenceli bulurken, bir kısmı ise Hakkı Bulut'un duygusal olarak fazlasıyla yıprandığını belirterek söz konusu fenomeni sert sözlerle eleştirdi.