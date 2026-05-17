"Kuruluş Orhan" dizisinin Dafne'si Merve Çandar'ın film gibi başarı öyküsü: "O zamana kadar hiç böyle bir düşüncem yoktu"
A Para ekranlarında yayınlanan “Biz Bize” programına konuk olan “Kuruluş Orhan” dizisinin Dafne’si Merve Çandar, oyunculuk yolculuğunu ve setteki deneyimlerini anlattı. Oyunculuğa beklenmedik bir anda adım attığını anlatan Çandar, hayatının bir gece yarısı yaşanan olayla değiştiğini ve bu sürecin kendisini tamamen farklı bir yola yönlendirdiğini dile getirdi. İstanbul’da kendine sade bir düzen kurduğunu söyleyen genç oyuncu, yeni hayatına uyum sürecini de dile getirdi.
A para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunduğu "Biz Bize" programına, "Kuruluş Orhan" dizisinin Dafne'si Merve Çandar konuk oldu.
DÖNEM İŞİNDE OYNAMA HAYALİ
Eski bir acil servis hemşiresi olan genç oyuncu, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Geçmişte hep bir dönem işinde oynama hayali kurduğunu belirten Çandar, "Çok şükür dördüncü işimde 'Kuruluş Orhan' gibi iddialı bir projeyle hayalime kavuştum. Dafne, ortalıklarda ufak ufak gezen küçük ama tehlikeli bir kız. Karakterimin gülüşünü, duruşunu, ritmini adeta bir bebek gibi ilmek ilmek dokudum" dedi. Proje için kısa sürede kılıç ve ok eğitimi aldığını söyleyen oyuncu, geçmişteki binicilik deneyiminin de kendisini sette aniden öne çıkardığını vurguladı.
BİR GECEDE DEĞİŞEN HAYAT
Asıl mesleği hemşirelik olan Çandar, oyunculuğa başlama hikayesini ise şu sözlerle anlattı:
Acil serviste çalışırken, bir gece yarısı ablasını yüksek tansiyonla getiren bir oyuncu koçu vesilesiyle şansım döndü. Bana 'Neden oyuncu olmuyorsun?' diye sordu. O zamana kadar hiç böyle bir düşüncem yoktu. Oyunculuk yolunda yeniyim ama çok severek çalışıyorum.
KÜÇÜK VE SAKİN DÜZEN
Çanakkale'nin Çan ilçesinden gelen, şan eğitiminin yanı sıra tırmanış ve tüplü dalış gibi macera hobileri olan güzel oyuncu, ilk başta korktuğu İstanbul'da kendisine küçük ve sakin bir düzen kurduğunu da sözlerine ekledi.