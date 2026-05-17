"Kuruluş Orhan" dizisinin Dafne'si Merve Çandar'ın film gibi başarı öyküsü: "O zamana kadar hiç böyle bir düşüncem yoktu"

Kuruluş Osman'ın Dafne'si Merve Çandar / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

DÖNEM İŞİNDE OYNAMA HAYALİ

Eski bir acil servis hemşiresi olan genç oyuncu, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Geçmişte hep bir dönem işinde oynama hayali kurduğunu belirten Çandar, "Çok şükür dördüncü işimde 'Kuruluş Orhan' gibi iddialı bir projeyle hayalime kavuştum. Dafne, ortalıklarda ufak ufak gezen küçük ama tehlikeli bir kız. Karakterimin gülüşünü, duruşunu, ritmini adeta bir bebek gibi ilmek ilmek dokudum" dedi. Proje için kısa sürede kılıç ve ok eğitimi aldığını söyleyen oyuncu, geçmişteki binicilik deneyiminin de kendisini sette aniden öne çıkardığını vurguladı.