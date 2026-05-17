Rapçi Blok3 davasında uyanık avukattan 10 milyonluk şantaj: "Yalancı şahidimiz hazır dosyayı büyütürüz"
Kadıköy’de iptal edilen festival sonrası başlayan soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Rapçi Blok3 hakkında yürütülen dosyada takipsizlik kararı verilirken, organizasyon şirketinin avukatının “10 milyon TL verin, dosyadan çıkaralım” diyerek şantaj yaptığı iddia edildi. Savcılık, ünlü rapçi hakkında suç unsuru oluşmadığına hükmederken, soruşturmanın seyri tamamen değişti.
- İstanbul Kadıköy'de 25 Haziran 2025 tarihinde planlanan müzik festivali iptal edildi.
- Organizasyon firması yetkilisi Ahmet Yücel, tehdit edilerek senet imzalattırıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.
- Savcılık, konserin iptali nedeniyle taraflar arasındaki tartışmanın hayatın olağan akışına uygun olduğuna karar verdi.
- Şüpheli Maruf Yontürk, avukat Mahmut Burak E.'nin kendilerine şantaj yaptığını öne sürdü.
- Blok3 ve diğer şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verilirken, dava sadece Gökhan G. üzerinden devam edecek.
İstanbul Kadıköy'de 25 Haziran 2025 tarihinde düzenlenmesi planlanan müzik festivali, son anda iptal edilmiş ve binlerce müziksever kapıda kalmıştı.
SUÇ DUYURUSU
Popüler rap sanatçısı Blok3, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iptalin organizasyon şirketinin beceriksizliğinden kaynaklandığını duyurmuştu. Organizasyon firması yetkilisi Ahmet Yücel, tehdit edildiğini ve kendisine zorla senet imzalattırıldığını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.
TEHDİTLE SENET İMZALATTI
Tanık beyanlarına yer verilen iddianamede, TNT Ses Sahne Işık Görüntü Ltd Şirketi'nin ortağı Gökhan G.'nin, mağdur Ahmet Yücel'i tehdit ederek senet imzalattığı, rapçi Hakan Aydın ve diğer şüpheliler hakkında ise üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair tanık beyanı bulunmadığı kaydedildi.
SUÇ UNSURU OLUŞMADI
Günaydın'dan Elyesa Karatepe'nin haberine göre şüpheli Hakan Aydın ise, mağdurun konser alanının kirasını ödeyemediği ve şarkıcıların parasını çıkaramadığı için konserin iptal edildiğini, zorla çek ya da senet almadığını ifade etti. Savcılık, ikili arasındaki tartışmanın hayatın olağan akışına uygun olduğunu, suç unsurlarının oluşmadığını beyan etti.
DAVANIN SEYRİ DEĞİŞTİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Şüpheliler arasında yer alan Maruf Yontürk'ün ifadesi, davanın seyrini tamamen değiştirdi.
"YALANCI ŞAHİDİMİZ HAZIR"
Şüpheli Maruf Yontürk savunmasında, organizasyon firması yetkilisi Ahmet Yücel'in avukatı olan Mahmut Burak E.'nin kendisiyle buluştuğunu belirterek, "Sadece medyanın ilgisini çekmek için onun adını dosyaya geçirdik. Eğer bize 10 milyon TL öderseniz, savcı tanıdık, Hakan'ın adını bu dosyadan tereyağından kıl çeker gibi çıkartırız. Yoksa yalancı şahidimiz hazır, dosyayı daha da büyütürüz' diyerek şantaj yaptı" dedi.
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Bu şok iddia, tanık beyanlarıyla da doğrulanınca savcılık harekete geçti. Sanatçının popülaritesini kullanarak para sızdırmaya çalıştığı iddia edilen Avukat Mahmut Burak E. hakkında dosya ayrılarak Özel Soruşturma Bürosu tarafından ayrı bir soruşturma başlatıldı.
SOMUT KANIT YOK
Savcılık, inceleme sonucu; konserin iptali nedeniyle taraflar arasındaki tartışmanın hayatın olağan akışına uygun olduğuna, şantaj iddiasının odağındaki ünlü rapçi Hakan Aydın ve diğer şüphelilerin suçu işlediklerine dair hiçbir somut kanıt bulunmadığına hükmetti.
TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ
Blok3 ve diğer şüpheliler hakkında takipsizlik karar verilirken; yağma ve tehdit suçlamasıyla ilgili dava sadece senedi zorla imzalattığı tespit edilen şirket ortağı Gökhan G. üzerinden devam edecek.