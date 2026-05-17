Rapçi Blok3 davasında uyanık avukattan 10 milyonluk şantaj: "Yalancı şahidimiz hazır dosyayı büyütürüz"

SUÇ UNSURU OLUŞMADI Günaydın'dan Elyesa Karatepe'nin haberine göre şüpheli Hakan Aydın ise, mağdurun konser alanının kirasını ödeyemediği ve şarkıcıların parasını çıkaramadığı için konserin iptal edildiğini, zorla çek ya da senet almadığını ifade etti. Savcılık, ikili arasındaki tartışmanın hayatın olağan akışına uygun olduğunu, suç unsurlarının oluşmadığını beyan etti.

DAVANIN SEYRİ DEĞİŞTİ İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Şüpheliler arasında yer alan Maruf Yontürk'ün ifadesi, davanın seyrini tamamen değiştirdi.

"YALANCI ŞAHİDİMİZ HAZIR" Şüpheli Maruf Yontürk savunmasında, organizasyon firması yetkilisi Ahmet Yücel'in avukatı olan Mahmut Burak E.'nin kendisiyle buluştuğunu belirterek, "Sadece medyanın ilgisini çekmek için onun adını dosyaya geçirdik. Eğer bize 10 milyon TL öderseniz, savcı tanıdık, Hakan'ın adını bu dosyadan tereyağından kıl çeker gibi çıkartırız. Yoksa yalancı şahidimiz hazır, dosyayı daha da büyütürüz' diyerek şantaj yaptı" dedi.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ Bu şok iddia, tanık beyanlarıyla da doğrulanınca savcılık harekete geçti. Sanatçının popülaritesini kullanarak para sızdırmaya çalıştığı iddia edilen Avukat Mahmut Burak E. hakkında dosya ayrılarak Özel Soruşturma Bürosu tarafından ayrı bir soruşturma başlatıldı.