Doğukan Manço’dan yıllar sonra gelen itiraf: Babamın evini geri almak için ant içtim!
Doğukan Manço, babası Barış Manço’nun mirasını korumak için verdikleri mücadeleyi anlattı. 2002 yılında babasının evinden haksızca çıkarıldığını belirten Manço, “O evi geri alacağıma ant içtim, yıllardır bunun için birikim yapıyorum” dedi
Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla A Para'da ekrana gelen "Biz Bize" programı, bu hafta Türk müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço'yu ağırladı.
Babasının adını ve mirasını yaşatmak için gece gündüz çalıştığını ifade eden Doğukan Manço, yıllardır yürekleri burkan gizli kalmış bir mücadeleyi ilk kez bu kadar açık bir dille paylaştı.
'BİR NESİL YETİŞTİRDİ'
Taşıdığı soyadının büyük bir sorumluluk getirdiğini vurgulayan Manço, hayatının büyük bir kısmının bu mirası korumaya çalışmakla geçtiğini belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sürekli irtibat halinde olduğunu söyleyen Doğukan Manço, "Babamı, onun adını taşıyabilmek için sürekli görüşmeler içindeyim. Sonuçta Barış Manço sadece bir şarkıcı değildi, ciddi bir nesli yetiştirdi. Bu yüzden onun adının daha fazla anılması ve gündemde tutulması gerekiyor" diye konuştu.
"YILLARDIR BİRİKİM YAPIYORUM!"
Konuşmasında 2002 yılında yaşanan haciz sürecine de değinen Doğukan Manço, o dönem uğradıkları haksızlığı şu sözlerle özetledi: "2002'de duygusal anlamda çok hakkaniyetsizce evimden çıkarıldım. Babamın evi elimden alındı. Ben bir gün o evi geri alacağım diye ant içtim. Yıllardır bunun için savaş veriyorum. Çok çalıştım ve o parayı biriktirdim. Kendime oturacak bir ev değil, manevi olarak yerini bulması için birikim yaptım."