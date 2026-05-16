Acısı dinmiyor! Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli yürekleri sızlattı! "Nefes alıp vermek gibi..."
Pankreas kanseriyle verdiği mücadeleyi kaybederek aramızdan ayrılan ünlü oryantal Tanyeli’nin acılı eşi İlker Sünneli, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla yürekleri sızlattı.
Geçtiğimiz yıl pankreas kanserine yenik düşen ünlü oryantal Tanyeli'nin ailesindeki büyük acı dinmiyor. Vefat yıl dönümünde eşi İlker Sünneli ve oğlu Taylan tarafından mezarı başında anılan sanatçı için duygusal bir paylaşım daha geldi. İlker Sünneli'nin eşine son seslenişi okuyanların boğazını düğümledi.
Türk sahne dünyasının bir dönemine damga vuran ve uzun süre pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, geçtiğimiz günlerde vefatının 1. yıl dönümünde dualarla anıldı. 17 Mart 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek sevenlerini derin bir yasa boğan sanatçının ardından, eşi İlker Sünneli'nin yas süreci ve bitmeyen özlemi sosyal medyada geniş yankı bulmaya devam ediyor. Eşinin kaybıyla sarsılan Sünneli, sosyal medya hesabından yayınladığı son kareyle okuyucuların içini sızlattı.
"ÖZLEMEK NEFES ALIP VERMEK GİBİ OLDU"
İlker Sünneli, Tanyeli ile birlikte çekildikleri eski bir fotoğrafı yeniden profilinde paylaştı. Altına düştüğü "Özlemek; nefes alıp vermek gibi oldu benim için" notu, sanatçının sevenlerini ve takipçilerini bir kez daha gözyaşlarına boğdu.
ZİNCİRLİKUYU'DAKİ HÜZÜNLÜ VEDA
Hastalık sürecinde eşinin yanından bir an olsun ayrılmayan ve ona en büyük desteği veren İlker Sünneli, cenaze gününden beri dinmeyen bir acı yaşıyor. Gerçek adı Tanyeli Özruh Sünneli olan ünlü sanatçı, 18 Mart 2025'te Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken ve gözyaşlarına boğulan İlker Sünneli, o gün duygularını şu sözlerle ifade etmişti:
"O yok şu an burada. Devam ediyorduk niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime. Bir şey diyemiyorum şu an. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir anne ve eşti. Allah nurlar içinde yatırsın. Acım çok büyük."
ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE DUYGUSAL SÖZLER
Aramızdan ayrılışının üzerinden tam bir koca yıl geçen Tanyeli, eşi İlker Sünneli ve oğlu Taylan tarafından kabri başında özlemle yad edilmişti. İlk ölüm yıl dönümünde eşinin mezarı başından bir paylaşım yapan Sünneli, "Bugün aramızdan ayrılalı aşkım tam 1 koca yıl oldu. Daha dün gibi gidişin. Seni çok özledim. Nurlar içinde uyu güneşin kızı" diyerek acısının tazeliğini gözler önüne sermişti.
SON MESAJINDA HELALLİK İSTEMİŞTİ
Tanyeli, hayata gözlerini yummadan kısa bir süre önce, 27 Şubat'ta sosyal medya üzerinden takipçilerine adeta bir veda niteliğinde olan son mesajını yayınlamıştı. Kendisi için dua eden herkesten helallik isteyen ünlü sanatçı, yatakta yazdığı o duygu dolu notta şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız."