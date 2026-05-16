ZİNCİRLİKUYU'DAKİ HÜZÜNLÜ VEDA Hastalık sürecinde eşinin yanından bir an olsun ayrılmayan ve ona en büyük desteği veren İlker Sünneli, cenaze gününden beri dinmeyen bir acı yaşıyor. Gerçek adı Tanyeli Özruh Sünneli olan ünlü sanatçı, 18 Mart 2025'te Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken ve gözyaşlarına boğulan İlker Sünneli, o gün duygularını şu sözlerle ifade etmişti: "O yok şu an burada. Devam ediyorduk niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime. Bir şey diyemiyorum şu an. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir anne ve eşti. Allah nurlar içinde yatırsın. Acım çok büyük."

ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE DUYGUSAL SÖZLER Aramızdan ayrılışının üzerinden tam bir koca yıl geçen Tanyeli, eşi İlker Sünneli ve oğlu Taylan tarafından kabri başında özlemle yad edilmişti. İlk ölüm yıl dönümünde eşinin mezarı başından bir paylaşım yapan Sünneli, "Bugün aramızdan ayrılalı aşkım tam 1 koca yıl oldu. Daha dün gibi gidişin. Seni çok özledim. Nurlar içinde uyu güneşin kızı" diyerek acısının tazeliğini gözler önüne sermişti.