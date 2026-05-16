Fahriye Evcen yaz sezonunu açtı: Güneşlendiği anları paylaştı
Uzun süredir televizyon projelerinden uzak olan Fahriye Evcen’den tatil paylaşımı erken geldi. Burak Özçivit ile evliliğinden iki çocuğu bulunan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaz sezonunu açtığını takipçilerine duyurdu.
Oyuncu Burak Özçivit ile yürüttüğü evlilikle sık sık gündeme gelen Fahriye Evcen, sosyal medyadaki son hamlesiyle dikkat çekti. İki çocuk annesi olan ünlü oyuncu, tatil modunu açtı. Instagram'daki milyonlarca takipçisine o anları aktaran Evcen'in paylaşımına beğeni yağdı.
Televizyon ve sinema projelerine bir süredir ara veren oyuncu Fahriye Evcen, adından sosyal medya paylaşımlarıyla söz ettirmeye devam ediyor. Ekranda yer almadığı dönemi ailesine ve kişisel paylaşımlarına ayıran oyuncu, deniz sezonunu erken açtı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Evcen, güneşlendiği anlara dair bir kareyi takipçileriyle paylaştı.
Instagram platformunda 13,1 milyon gibi geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Fahriye Evcen'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
FAHRİYE EVCEN: EVLİ MUTLU ÇOCUKLU
Fahriye Evcen ile meslektaşı Burak Özçivit'in birlikteliği magazin dünyasında uzun süredir takip edilen ilişkiler arasında yer alıyor. İkilinin yolları ilk olarak 2013 yılında çekilen ve dönemine damga vuran 'Çalıkuşu' dizisinin setinde kesişmişti. Set arkadaşlığı zamanla ciddiyete dökülen ünlü çift, 2017 yılında gerçekleştirdikleri düğünle ilişkilerini resmiyete taşımıştı.
Çift, 2019 yılında ilk oğulları Karan'ı kucaklarına alarak anne ve baba olma duygusunu tatmıştı. Ailelerini genişletme kararı alan ikili, Ocak 2023 tarihinde ise ikinci çocukları Kerem'in dünyaya gelmesiyle büyük bir sevinç daha yaşamıştı. İki çocuk annesi olduktan sonra proje seçimlerinde daha seçici davranan ve uzun süredir setlerden uzak kalan Evcen, dijital dünyadaki varlığını ise sürdürüyor.
