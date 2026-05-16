Fahriye Evcen yaz sezonunu açtı: Güneşlendiği anları paylaştı

Fahriye Evcen ile meslektaşı Burak Özçivit'in birlikteliği magazin dünyasında uzun süredir takip edilen ilişkiler arasında yer alıyor. İkilinin yolları ilk olarak 2013 yılında çekilen ve dönemine damga vuran 'Çalıkuşu' dizisinin setinde kesişmişti. Set arkadaşlığı zamanla ciddiyete dökülen ünlü çift, 2017 yılında gerçekleştirdikleri düğünle ilişkilerini resmiyete taşımıştı.

Çift, 2019 yılında ilk oğulları Karan'ı kucaklarına alarak anne ve baba olma duygusunu tatmıştı. Ailelerini genişletme kararı alan ikili, Ocak 2023 tarihinde ise ikinci çocukları Kerem'in dünyaya gelmesiyle büyük bir sevinç daha yaşamıştı. İki çocuk annesi olduktan sonra proje seçimlerinde daha seçici davranan ve uzun süredir setlerden uzak kalan Evcen, dijital dünyadaki varlığını ise sürdürüyor.

