Esra Dermancıoğlu Roman kıyafetiyle sokaklara düştü!
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, rengarenk Roman kıyafetleri giyip mahalle ortasında göbek attı. Kobra Murat'a esprili bir dille "Kalmadı, yok sana!" diye seslenen Dermancıoğlu'nun o çılgın anları sosyal medyada gündem oldu.
"Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde hayat verdiği "Mukaddes" karakteriyle hafızalara kazınan ve kendine has eğlenceli tarzıyla tanınan oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medyayı altüst eden yeni bir paylaşıma imza attı.
Her gönderisiyle olay yaratan ve takipçilerini kırıp geçiren ünlü oyuncu, bu kez Roman kültürüne ait rengarenk ve gösterişli kıyafetlerle mahallesinin altını üstüne getirdi. Roman havaları eşliğinde sokak ortasında dans eden ve Kobra Murat'a esprili göndermelerde bulunan Dermancıoğlu'nun o anları, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
MAHALLEDE ROMAN RÜZGARI: KOSTÜMDEN KOSTÜME KOŞTU!
Dermancıoğlu, ilk olarak pullu kahverengi geleneksel bir Roman elbisesi ve başındaki dikkat çekici altın zincirli aksesuarıyla sokak ortasında çömelerek poz verdi. Bununla da yetinmeyen ünlü oyuncu, hemen ardından yırtmaçlı mor fırfırlı bir dans kostümü giyerek mahalledeki bir direğe tutunup kahkahalar eşliğinde objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncunun asıl büyük bombası ise sokakları adeta podyuma çeviren o kırmızı kabarık elbisesi oldu.
"KOBRA MURAT NEREDESİN? KALMADI YOK SANA!"
Başında gösterişli bir kraliçe tacı, omuzları kırmızı tüylerle kaplı kabarık görkemli bir kırmızı gelinlikle mahalle arasında turlayan Esra Dermancıoğlu, elindeki kırmızı yelpazeyi sallayarak adeta şov yaptı. Roman müziğinin tanınan ismi Kobra Murat'a seslenen ve neşeyle dönen ünlü oyuncu, kahkahalar eşliğinde şu ifadeleri kullandı:
"Kobra Murat neredesin? Neredesin Murat?"
Esra Dermancıoğlu'nun mahalle sakinlerinin şaşkın bakışları arasında büyük bir neşeyle çektiği bu video ve fotoğraflar, Instagram ve TikTok gibi platformlarda adeta beğeni yağmuruna tutuldu.