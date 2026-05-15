Sinan Akçıl imzalı Dünya Kupası marşı yayında: Türkler Geliyor!
Sinan Akçıl, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılma başarısı gösteren A Milli Takım için 'marş' müjdesi vermişti. Türkiye Futbol Federasyonu desteğiyle A Milli Takım için hazırlanan 2026 FIFA Dünya Kupası taraftar marşı “Türkler Geliyor” tüm dijital platformlarda yayımlandı. Marşın söz ve müziğinde Sinan Akçıl imzası yer aldı.
A Milli Takım'ın 24 yıl sonra yeniden FIFA Dünya Kupası'na katılma başarısı sonrası hazırlanan özel çalışma, milli birlik ve turnuva heyecanını ön plana çıkarıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, marşın milyonlarca taraftarın ortak sesi olmasının hedeflendiği belirtildi.
Federasyon açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Tarihi bir başarıyla 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'na katılma onurunu yeniden yaşatan A Milli Takımımız için hazırlanan bu özel marş, milletçe paylaşılan gururu ve heyecanı daha da büyütmeyi amaçlamaktadır. Sanatçı Sinan Akçıl imzası taşıyan "Türkler Geliyor" güçlü ritmi ve coşku dolu sözleriyle milli birlik duygusunu pekiştirirken ay-yıldızlı armamız etrafında kenetlenen milyonların da sesine dönüşmektedir. Bu anlamlı taraftar marşı, Türkiye'nin dört bir yanında hissedilen ortak heyecanı tek yürek haline getirmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak A Milli Takımımıza 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğunda üstün başarılar diliyor, tüm vatandaşlarımızı bu büyük coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyoruz.
Marşın özellikle "Bu dünya kupasına Türkler geliyor" nakaratı sosyal medyada kısa sürede yayılmaya başladı. Milli takım taraftarları, paylaşım platformlarında şarkının turnuva atmosferine uygun olduğu yönünde yorumlar yaptı.
Bu gelişme Dünya Kupası atmosferini şimdiden büyüten adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
"TÜRKLER GELİYOR" SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Sinan Akçıl tarafından hazırlanan marşta birlik, aidiyet ve milli ruh vurgusu öne çıktı. Özellikle "Doğusundan batısına" ve "Annelerin duasıyla" ifadeleri taraftarlar arasında en çok konuşulan bölümlerden biri oldu.
Marşın sözleri şöyle:
Alem kırmızıyı, alem beyaz görsün
Açık söylüyorum seni sevmeyen ölsün
Biz bir ölsek bile yine bin oluruz
İyi bilirsiniz kimin torunuyuz
Doğusundan batısına
Selam çakıp atasına
Bu dünya kupasına Türkler geliyor
Eline bayrağı alan
Annelerin duasıyla
Bu dünya kupasına Türkler geliyor
Türkler geliyor
Başka bir milletiz
Yok hiçbir eşimiz
Düşünün şimdi siz
Olucaz derdiniz
Kanımız canımız
Fetihtir adımız
Herkes sanki kardeş
Öyle bir takımız
Doğusundan batısına
Selam çakıp atasına
Bu dünya kupasına Türkler geliyor
Eline bayrağı alan
Annelerin duasıyla
Bu dünya kupasına Türkler geliyor
Türkler geliyor
Sosyal medyada bazı kullanıcılar marşın ritmini beğenirken, bazı yorumlarda sert eleştirilerin yapıldığı da görüldü. Ancak şarkı kısa sürede futbol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından desteklenen bu tarz taraftar projeleri, sadece sportif motivasyon değil aynı zamanda kamuoyu etkileşimi açısından da önemli görülüyor. "Türkler Geliyor" marşının sosyal medya etkileşimi ve tribünlerdeki kullanım sıklığı, önümüzdeki süreçte şarkının kalıcı bir turnuva sembolüne dönüşüp dönüşmeyeceğini belirleyebilir.