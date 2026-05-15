Hakkı Yalçın şarkıları dev isimlerle dönüyor!
Hakkı Yalçın, Türk müziğine kazandırdığı unutulmaz eserleri yeni nesil düzenlemeler ve güçlü yorumlarla yeniden müzikseverlerle buluşturuyor. “Hakkı Yalçın Şarkıları Vol. 2” albümü bugün tüm dijital platformlarda yayımlanıyor.
Türk müziğine kazandırdığı sayısız hiti ve müzikal dehası ile bir ekol haline gelen Hakkı Yalçın, dillerden düşmeyen şarkılarını yepyeni düzenlemeler ve taptaze yorumlarla müzikseverlerin beğenisine sunuyor.
En yoğun duyguları en gerçek sözlerle notalara döken Hakkı Yalçın, geçmişin duygusal izlerini yepyeni müzikal dokunuşlarla düzenlediği "Hakkı Yalçın Şarkıları Vol. 2" albümü ile eserlerinin zamansızlığını da kanıtlıyor.
MÜZİĞİN EN İYİLERİ BİR ARADA!
Her biri dinleyenlerin kulaklarında hem nostaljik hem de yepyeni tatlar bırakacak olan toplam 9 eser birbirinden dev isimlerin sesiyle listelere yeniden yön vermeye hazırlanıyor. Yaşar, Cengiz Kurtoğlu, Melek Mosso, Hakan Altun, Kibariye, Muazzez Ersoy, Özgün, Özgür Alter ve Sinan Özen ile müziğin en iyi seslerini bir araya getiren proje dinleyenleri adeta zaman da yolculuğa çıkaracak.
"Hakkı Yalçın Şarkıları Vol. 2" bugün tüm dijital platformlarda yerini alacak.
