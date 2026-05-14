Nurgül Yeşilçay’ın favorisi A.B.İ.’nin yıldızı Afra Saraçoğlu!

İstanbul’un gürültüsünü geride bırakıp İzmir’de köy hayatına başlayan Nurgül Yeşilçay, yeni nesil oyuncuları mercek altına aldı. Ünlü oyuncu, ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgiyle izlenen "A.B.İ" dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu'nu çok başarılı bulduğunu söyledi.

Sosyal medyadaki doğal halleri ve mizahi paylaşımlarıyla her zaman adından söz ettiren oyuncu Nurgül Yeşilçay, radikal bir kararla İzmir'e taşınarak sakin bir hayatı seçmişti. Uzun süredir tarlasından, bahçesinden kareler paylaşan Yeşilçay, bu kez mesleki bir değerlendirmeyle dikkatleri üzerine çekti. "2. Sayfa" kameralarına samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, genç meslektaşları arasından favorisini ilan etti.

FAVORİSİ AFRA SARAÇOĞLU!

Kariyerine sayısız kült proje sığdıran Nurgül Yeşilçay, yeni nesil oyuncular arasında en çok kimi beğendiği sorusuna hiç düşünmeden yanıt verdi. Yeşilçay, şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgiyle izlenen "A.B.İ" dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu'nu çok başarılı bulduğunu dile getirdi.

Yeşilçay'ın, oyunculuk performansı ve başarı grafiğiyle adından söz ettiren Saraçoğlu için yaptığı bu "onay" niteliğindeki açıklama, magazin dünyasında "veliahtını seçti" yorumlarını da beraberinde getirdi.

MERAK EDİLENLER

Nurgül Yeşilçay şu an nerede yaşıyor?

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, radikal bir kararla İstanbul'u terk ederek İzmir'e yerleşmiştir. Şimdilerde doğa ile iç içe, sakin bir köy hayatı sürmektedir.

Nurgül Yeşilçay'ın en çok beğendiği genç oyuncu kim?

Nurgül Yeşilçay, yeni nesil meslektaşları arasında en çok Afra Saraçoğlu'nu beğendiğini ve başarılı bulduğunu açıklamıştır.

Afra Saraçoğlu hangi dizide oynuyor?

Afra Saraçoğlu, şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgiyle izlenen "A.B.İ" dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşmaktadır.

