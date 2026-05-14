Mehmet Ali Erbil'e yapay zeka şantajı: Ünlü şovmenden sert tepki
Mehmet Ali Erbil, yapay zeka ile üretilen sahte içerikler üzerinden kendisinden para talep eden şahıslara karşı hukuk savaşı başlattığını duyurdu.
Mehmet Ali Erbil, yapay zeka ve dijital manipülasyon teknikleri kullanılarak oluşturulan kurgu içeriklerle kendisinden para koparılmaya çalışıldığını açıkladı. Şahsına yönelik bu çirkin şantaj girişimini sosyal medya üzerinden duyuran Erbil, talepleri reddettiği için itibarsızlaştırma kampanyasına maruz kaldığını belirterek konuyu yargıya taşıdı.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, İstanbul'da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin yapay zeka desteğiyle sahte görüntüler ürettiğini ifade etti. Bu dijital kumpasın ardından kendisinden para talep edildiğini vurgulayan Erbil, suç duyurusunda bulunarak bu içerikleri yayanlar hakkında da yasal işlem başlatılacağını bildirdi.
MEHMET ALİ ERBİL'DEN DİJİTAL KUMPASA SERT YANIT
Erbil paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Son günlerde kimliği belirsiz bazı kişiler tarafından şahsıma yönelik çirkin bir şantaj girişimiyle karşı karşıya kaldım. Tarafımla hiçbir ilgisi bulunmayan, yapay zeka ve dijital manipülasyon yöntemleriyle oluşturulduğu değerlendirilen bazı kurgu içerikler üzerinden benden para talep edilmiş; bu taleplere itibar etmediğim için söz konusu kişiler çevreme ve kamuoyuna yönelik itibarsızlaştırma girişimlerine başlamıştır
Erbil sözlerini şöyle sürdürdü:
Teknolojinin geldiği noktada bu tür sahte içeriklerin üretilebildiği ne yazık ki herkesin malumudur. Bu nedenle kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş ve kötü niyetli şekilde servis edilen içeriklere karşı dikkatli olmasını özellikle rica ediyorum. Konu tüm delilleriyle birlikte yargı makamlarına taşınmış olup gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Bu içerikleri yayan, paylaşan veya çoğaltan kişiler hakkında da ayrıca yasal yollara başvurulacaktır.
SOSYAL MEDYADA "DEEPFAKE" ALARMI
Erbil'in açıklaması kısa sürede binlerce yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, özellikle ünlü isimlerin ses ve görüntülerinin gerçeğinden ayırt edilemeyecek şekilde kopyalanabildiği "Deepfake" teknolojisinin tehlikelerine dikkat çekti.
