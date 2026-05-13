Adnan Şenses’in manevi kızı Banu Kalender vefat etti

Müzik dünyası, Banu Kalender'den gelen acı haberle sarsıldı. Bir süredir kanser tedavisi gören ve onkoloji servisinde yaşam mücadelesi veren ünlü sanatçı, hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Usta sanatçı Adnan Şenses'in "manevi kızım" dediği Kalender'in vefatı, dostlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Kalender, vefatının ardından sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı. Kalender'in naaşı, Kartal'da bulunan aile mezarlığına götürülerek, babasının yanına defnedildi. Sanatçının bu sessiz vedası, camiada büyük bir hüzünle karşılandı.

Kalender, 26 Nisan tarihinde evinde bulunduğu sırada aniden fenalaştı. Kontrol amaçlı hastaneye götürülen sanatçı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

MERAK EDİLENLER

Banu Kalender müzik dünyasına nasıl girdi?

Banu Kalender, profesyonel kariyerine 2006 yılında prodüktörlüğünü kendisinin üstlendiği "Bebek" albümüyle giriş yapmıştır.

Banu Kalender'in en meşhur şarkısı hangisidir?

En çok "El Bebek Gül Bebek" adlı şarkısıyla tanınmış, bu esere 2021 yılında bir cover çalışması yaparak popülaritesini tazelemiştir.

Banu Kalender şarkıcılık dışında ne iş yapmıştır?

Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan sanatçı, geçmişte moda stilistliği yapmış ve bir radyo kanalında telefon operatörü olarak görev almıştır.

