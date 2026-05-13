Burak Bulut ile Eda Sakız boşandı mı? İlk açıklama geldi
Ünlü şarkıcı Burak Bulut ve fenomen Eda Sakız’ın 2025 yılında Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşen görkemli evliliği tek celsede sona erdi! Son zamanlarda ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çiftten ilk açıklama Burak Bulut’tan geldi. Ünlü şarkıcı ihanet iddialarına son noktayı koydu.
Ağustos 2025'te hayatlarını birleştiren ünlü şarkıcı Burak Bulut ve Eda Sakız'dan kötü haber geldi. Bir süredir aralarının bozuk olduğu konuşulan ve Eda Sakız'ın sosyal medya profilinden "Bulut" soyadını kaldırmasıyla iyice ayyuka çıkan ayrılık iddiaları resmileşti. Ünlü çift, evliliklerini tek celsede sonlandırdı.
İHTİŞAMLI DÜĞÜNÜN ÖMRÜ KISA SÜRDÜ
12 Ağustos 2025 tarihinde Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen, sanat camiasından birçok ismin katıldığı ihtişamlı bir törenle dünyaevine giren ikilinin mutluluğu 1 yıl sürmedi. Evliliklerindeki sorunları aşamayan çift, mahkemenin yolunu tuttu.
BURAK BULUT'TAN İLK AÇIKLAMA: "BİZDE İHANET OLMAZ"
Katıldığı bir etkinlikte magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Burak Bulut, boşanma haberlerini doğruladı. Ayrılığın perde arkasına dair net konuşan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Evet boşandık. Bizde ihanet olmaz. Evliliğimizde anlaşmazlık yaşadık."
MERAK EDİLENLER
Burak Bulut ve Eda Sakız boşandı mı?
Evet, şarkıcı Burak Bulut ve fenomen Eda Sakız, evliliklerini tek celsede sonlandırdıklarını resmen duyurmuştur.
Burak Bulut ve Eda Sakız neden boşandı?
Burak Bulut, boşanma nedeni olarak evliliklerinde yaşadıkları fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıkları göstermiştir. Bulut, "Bizde ihanet olmaz, anlaşmazlık yaşadık" diyerek aldatma iddialarını kesin bir dille yalanlamıştır.
Eda Sakız ve Burak Bulut ne zaman evlendi?
Ünlü çift, 12 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul'un tarihi mekanlarından Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.
Burak Bulut ve Eda Sakız evliliği ne kadar sürdü?
Ağustos 2025'te evlenen çiftin birlikteliği yaklaşık 9 ay sürdü. İkili, Mayıs 2026 itibarıyla yollarını ayırdı.