Burak Bulut ile Eda Sakız boşandı mı? İlk açıklama geldi

MERAK EDİLENLER Burak Bulut ve Eda Sakız boşandı mı? Evet, şarkıcı Burak Bulut ve fenomen Eda Sakız, evliliklerini tek celsede sonlandırdıklarını resmen duyurmuştur. Burak Bulut ve Eda Sakız neden boşandı? Burak Bulut, boşanma nedeni olarak evliliklerinde yaşadıkları fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıkları göstermiştir. Bulut, "Bizde ihanet olmaz, anlaşmazlık yaşadık" diyerek aldatma iddialarını kesin bir dille yalanlamıştır. Eda Sakız ve Burak Bulut ne zaman evlendi?

Ünlü çift, 12 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul'un tarihi mekanlarından Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.

Burak Bulut ve Eda Sakız evliliği ne kadar sürdü?

Ağustos 2025'te evlenen çiftin birlikteliği yaklaşık 9 ay sürdü. İkili, Mayıs 2026 itibarıyla yollarını ayırdı.

