CANLI YAYIN
Geri

Uyuşturucu çaya özendirme suçundan tutuklanan Yusuf Güney’e karar: Ev hapsi şartıyla tahliye edildi

Yusuf Güney, katıldığı dijital platform yayınında “Ayahuska Çayı” hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Yasaklı madde içerdiği belirtilen çaya özendirme suçlamasıyla hakim karşısına çıkan şarkıcı hakkında yeni karar verildi. Mahkeme, Yusuf Güney’in “ev hapsi” şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uyuşturucu çaya özendirme suçundan tutuklanan Yusuf Güney’e karar: Ev hapsi şartıyla tahliye edildi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Şarkıcı Yusuf Güney, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
  • Dijital platformdaki bir programda 'Ayahuska Çayı' hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle 9 Nisan'da mahkemece tutuklanan Güney, içeriğinde DMT maddesi bulunan çaydan dolayı yargılandı.
  • Mahkeme, Yusuf Güney hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.
  • Güney, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Olay, İstanbul'da meydana geldi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

Dijital platformdaki bir yayında 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Yusuf Güney, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edildi.

Yusuf Güney / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

AYAHUSKA ÇAYI'NA ÖZENDİRİCİ İFADELER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir dijital platformda yayınlanan programa katılan Yusuf Güney'in 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığını tespit etti.

Uyuşturucu çaya özendirme suçundan tutuklanan Yusuf Güney’e karar: Ev hapsi şartıyla tahliye edildi-3

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Yapılan incelemelerde, 'Ayahuska Çayı' içerisinde bulunan DMT maddesinin, yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirlendi. Çalışmaların devamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Yusuf Güney 9 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu çaya özendirme suçundan tutuklanan Yusuf Güney’e karar: Ev hapsi şartıyla tahliye edildi-4

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE

Güney'in, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine karar verildi.

"Saygımdan" şarkısında Bengü’yü binlerce kişi ağlattı: Mersin konserinde duygusal anlar
SONRAKİ HABER

"Saygımdan" şarkısında Bengü’yü binlerce kişi ağlattı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler